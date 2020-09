Ballard Power Aktie: Ein Warnsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Trotz eigentlich guter Nachrichten kann sich der Kurs nicht auf dem hohen Niveau des Julis halten. China gab nun bekannt, dass bis 2030 eine Million Elektrofahrzeuge auf Basis von Brennstoffzellen in ausgewählten Gebieten des Landes fahren sollen. Da Ballard Power gerade erst im Rahmen des Joint Ventures mit Weichai-Ballard neue Produktionskapazitäten in China geschaffen hat, scheint diese Ankündigung eigentlich zu einem strategisch guten Zeitpunkt zu kommen. Dennoch verlor der Kurs zuletzt an Wert und notiert momentan lediglich bei ca. 12,26 Euro. Kann es wieder Richtung Allzeithoch bei 19 Euro aus dem Juli gehen?

Durch das Fallen des Kurses in den vergangenen vier Tagen liegt der Kurs nun unterhalb seines gleitenden Durchschnitts der letzten 100 Tage, welcher sich zurzeit bei 12,61 Euro befindet. Dies könnte für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgen, der bis zur ehemaligen Unterstützung des Kurses bei ca. 11,50 Euro führen könnte.

Charttechnische Signale könnten die Effekte bald noch verstärken!

Momentan ergibt sich aus dem MACD noch keine klare Handlungsempfehlung. Allerdings dürfte ein weiteres Fallen des Kurses dazu führen, dass die MACD Linie von der MACD Signallinie unterboten wird, sodass sich ein Verkaufssignal ergäbe.

from

Finanztrends by Anna Hofmann

