Ballard Power Aktie: UNGLAUBLICH!

Ballard Power hat zum Ende der Woche einen geradezu unglaublichen Eindruck hinterlassen. Am Donnerstag stürzte der Wert massiv um mehr als einen Euro ab. Nun erholte sich die Aktie wieder etwas – unglaublich. Dennoch stellen sich Analysten die Frage, was nun passiert – denn Ballard Power weist entscheidende neue Faktoren auf. Ein Punkt wird in der breiten Öffentlichkeit kaum diskutiert. Das führt dazu, dass das Kursziel sogar noch etwas tiefer liegen dürfte.

Ballard Power: Massivster Handel

Der Kurssturz, den die Aktie am Donnerstag erlebte, wurde ausgelöst durch eine regelrechte Verkaufspanik. Der Wert wurde um den Faktor 3 stärker gehandelt als in den Tagen zuvor. Die Verkaufspanik erreichte im Volumen fast die Werte von Ende Juli. Erinnern wir uns: Ballard Power hat Zahlen geliefert und dürfte deshalb zum damaligen Zeitpunkt verkauft worden sein. Überhaupt ging es im letzten Monat um -23 % abwärts.

Der Wert hat immer noch ungefähr ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) in Höhe von fast 30. Dies ist eine Überbewertung um das fünffache. Wirtschaftlich ist dies kaum zu rechtfertigen. Nach den vorliegenden Schätzungen werden die Ergebnisse 2020 netto deutlich im Verlust sein – und dies 2021 nicht mehr reparieren können. Die Liquidität wird sogar abnehmen. Wenn der Umsatz in den kommenden Jahren wie geschätzt nur auf 130 bis vielleicht 150 Millionen Euro klettert, dann ist die Überbewertung bei weitem noch immer nicht aufgehoben.

Unter dem Strich ist daher der Rücksetzer am Donnerstag andeutungsweise ein kleiner Ausverkauf. Solange die Aktie noch bei etwas über 12 Euro notiert, wie es am Donnerstag gelang, ist sie aus charttechnischer Sicht im Aufwärtstrend. Kritisch wird es, wenn die Notierung auf weniger als 12 Euro rutscht. Bei weniger als 10 Euro wäre ein Ausverkauf wahrscheinlich – Vorsicht.

Die technischen Indikatoren nach dem GD100 sowie das kurzfristige Momentum und die relative Stärke von Levy sind – negativ. Das Kursziel dürfte südwärts liegen…





