Ballard-Power-Aktie: Stimmungskiller Nikola!

Der schier endlose Aufwärtstrend bei der Ballard-Power-Aktie kam im Sommer zu einem recht abrupten Ende. Eine herbe Korrektur ließ das Papier von Juli bis Anfang September um etwa 35 Prozent in die Tiefe stürzen. Erst vor Kurzem freuten die Anleger sich über eine aussichtsreiche Gegenbewegung, welche die Kurse wieder spürbar nach oben bewegte. Wer dabei auf einen langfristigen Aufwärtstrend gehofft hatte, wird dieser Tage allerdings bitter enttäuscht. Am Donnerstag kassierte die Aktie einen schwerem Schlag, wofür Ballard Power selbst noch nicht einmal verantwortlich ist.

Tatsächlich war es rund um Ballard Power am Donnerstag eher ruhig und nennenswerte Neuigkeiten zu dem kanadischen Wasserstoff-Unternehmen gab es überhaupt nicht zu vermelden. Trotzdem verloren die Aktien bis zum Abend um knapp acht Prozent an Wert. Schuld daran sind nicht etwa unentschlossene Anleger, Gewinnmitnahmen oder ähnliche Gründe. Es ist der einstige Shooting Star Nikola, welcher derzeit die gesamte Branche mit in den Abgrund zieht. Short Seller sprachen kürzlich davon, dass für den Hersteller von Hybrid-Trucks noch reichlich weitere schlechte Nachrichten anstehen könnten. Das lässt viele befürchten, dass der gesamte Wasserstoffsektor überbewertet sein könnte.

Im Falle von Ballard Power gibt es mittelfristig nun ziemlich genau zwei Optionen. Entweder bekommen die Anleger es mit der Angst zu tun und verabschieden sich massenhaft vom Wasserstoff-Sektor. Oder aber es findet eine Besinnung statt, da Nikola allein schließlich nicht die gesamte Branche abbildet und selbst im schlimmsten Fall noch genügend Wachstumspotenzial vorhanden ist. Für welchen Weg die Börsianer sich entscheiden werden, lässt sich letzten Endes leider nicht vorhersagen. Aufgrund der undurchsichtigen Lage und der vielen Unsicherheiten dürften aber noch einige schwere Tage, wenn nicht Wochen anstehen.





