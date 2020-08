Ballard-Power-Aktie: Sorgt das für den großen Durchbruch?

Über das Thema Wasserstoff scheiden sich noch immer die Geister. Einige halten es für die nächste große Revolution im Automobilsektor, andere belächeln das Thema eher und halten es für keine echte Konkurrenz zu E-Autos. Die Anleger von Ballard Power werden natürlich hoffen, dass die Optimisten Recht behalten. Schließlich würde dies den Aktienkurs des kanadischen Unternehmens unweigerlich in die Höhe katapultieren. Bisher hat es die Branche noch nicht geschafft, die Massen zu erreichen. Mit etwas Glück könnte sich das in den nächsten Jahren ändern.

Ab 2023 geht es auf die Piste

Um Wasserstoff einem breiten Publikum schmackhaft zu machen, kündigte die HWA AG kürzlich den Start einer neuen Rennserie an. Die sogenannte „HYRAZE League“ soll nach aktuellen Planungen ab 2023 an den Start gehen und mit besonders leistungsstarken Wasserstoff-Autos für Aufsehen sorgen. Geplant wird mit Fahrzeugen mit 800 PS, welche in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Damit müssten die Boliden sich vor Teilnehmern berühmter Rennen wie den 24 Stunden von Le Mans in keiner Weise verstecken.

Das Potenzial ist da

Zugegeben, mit Ballard Power hat all das nur indirekt etwas zu tun. Die Kanadier würden von einem besseren Image von Wasserstoff-Autos fraglos akzeptieren. Dass in der Technik ein enormes Potenzial steckt, ist an der Börse schon längst ein offenes Geheimnis. Entsprechend kaufen sich immer mehr Anleger in diesem Bereich ein. Ballard Power konnte dadurch seinen Börsenwert in den vergangenen 12 Monaten um etwa 250 Prozent steigern, was angesichts der Corona-Krise mehr als beachtenswert ist. Auch am Montag konnten die Anleger sich über steigende Kurse freuen, wenngleich die Zugewinne mit 0,4 Prozent eher überschaubar ausfielen.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)