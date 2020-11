Ballard Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ein unglaublicher Befreiungsschlag gelang am Donnerstag der Aktie des kanadischen Unternehmens Ballard Power. Der Wert ist in einem Rutsch um über 7 % nach oben geklettert. Ein Comeback, wie es dies seit längerer Zeit nicht mehr für das Unternehmen gegeben hatte. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, ein neues Kursziel zu avisieren.

Unfassbarer Anstieg





Dabei hatte Ballard Power im Grunde in den vergangenen Wochen einen Ausflug über die Grenze von 15 Euro nicht mehr in Aussicht gestellt. Zuletzt war Mitte Oktober ausgehend von 12 Euro im Herbst ein entsprechender Anstieg geglückt. Allerdings ist die Aktie nicht mehr in der Lage gewesen, den Anstieg auch nur im Ansatz zu verteidigen.

In der Folge kam es zu einem nicht mehr für möglich gehaltenen Kursrutsch exakt wieder auf fast 12 Euro. Damit wurde eine weitere Unterstützung errichten, die sich als Comeback-Plattform identifizieren lässt. Der Wert ist nun bis zumindest 18 Euro nach dem klassischen Chartbild ohne neues Hindernis.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ballard Power?

Die Chance auf einen zügigen und nachhaltigen Ausbruch ist groß. Denn: Wenn es gelingt, die Marke von 18,25 Euro zu avisieren, würde Ballard Power zugleich den höchsten Kurs seit dem 9. Juli 2020 erreichen – und gleichzeitig ein neues 15-Jahres-Hoch markieren. Ausgehend davon wären zumindest 20 Euro als nächstes Kursziel mit hoher Sicherheit zumindest aus charttechnischer Perspektive möglich.

Hintergrund sind auch für Ballard Power verspätet die US-Wahlen. Der neue US-Präsident Biden dürfte massiv in den Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen investieren. Das bedeutet, der Konzern würde davon profitieren, dass a) die Stimmung in der Branche generell steigt und b) ggf. auch eigene Aufträge oder Projekte entwickeln können.

Technische Analysten sind aktuell ohnehin überzeugt. Der Wert hat den GD200 bei 11,72 Euro weit überwunden. Dies sind sehr gute Voraussetzungen, so die Meinung der Techniker.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.