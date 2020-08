Ballard Power-Aktie – Schon wieder nur ein Strohfeuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Rauf und runter – die Ballard Power-Aktie pendelt derzeit innerhalb einer kurzfristigen Trading-Range hin und her. Zum Wochenstart konnte der Wert noch kurz zulegen und so auch die 50-Tage-Linie testen. Doch hier ist schon wieder Schluss! Die Ballard Power-Aktie tritt auf der Stelle – direkt an der 50-Tage-Linie, die bei 15,87$ verläuft. Somit wird auch gegenwärtig die obere Begrenzung der Range getestet! Eher negativ ist hierbei zu interpretieren, dass die Umsätze nochmals angezogen sind! Stagnierende Kurse an einem Widerstandsniveau wie hier der 50-Tage-Linie oder auch der oberen Begrenzung der Range bei hohen Umsätzen können ein Anzeichen für eine Distributionsphase darstellen. Eine solche Phase kennzeichnet den Ansturm der Kleinanleger und den Verkauf der Profis! Ein Warnsignal, aber noch kein Verkaufssignal!

Negativ hingegen wäre nun ein Abprall an der 50-Tage-Linie mit einem klaren Rücksetzer unter das bisherige Wochentief – ein weiterer Anstieg würde dagegen einen Break der 50-Tage-Linie durchsetzen. Im positiven Szenario sollte dies sodann einen Impuls für kurzfristige Erholungsansätze bieten! Allerdings fehlen derzeit ganz einfach neue Fakten für Ballard Power.

