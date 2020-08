Ballard Power-Aktie – Reicht das? Katastrophe für Shortseller?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das wird nun ausgesprochen spannend! Die Ballard Power-Aktien in den vergangenen Handelstagen stabil! Und dies trotz eines Verkaufssignals vor wenigen Tagen! Denn die Ballard Power-Titel sind erst unter die 50-Tage-Linie gerutscht und folgend auch per Tagesschlusskurs unter eine Unterstützungslinie bei 14$! Doch was ist dann geschehen? Nichts! Kein neuer Abgabedruck brachte die Papiere weiter abwärts. Vielmehr kletterten die Ballard Power Papiere wieder ein wenig aufwärts. Zum Wochenstart zudem eine kurze dynamische Erholung! Die 50-Tage-Linie wird nun von unten getestet!

Spannend ist nun, ob es den Bullen gelingt, die Aktie wieder über die 50-Tage-Linie zu hieven! Denn in Verbindung mit der 50-Tage-Linie, die bei 15,81$ notiert, kann bei rund 16$ eine Widerstands-Linie angenommen werden! Immerhin ist der Wert die jüngsten Handelstage innerhalb einer Range, einer Seitwärtsbewegung zwischen Unterstützung und Widerstand hin und her gependelt! Ein Ausbruch nach oben dürfte einen Kaufimpuls liefern – und sodann auch die Shortseller zwingen, aktiv zu werden! Kurse in Richtung 18 bis max. 20$ wären so wieder erreichbar! Für das positive Szenario spricht zudem das Umsatzverhalten! An der Börse sollte sich der Anleger jedoch auch ein „Alternativ-Szenario“ zurecht legen – im negativen Szenario war der Wochenauftakt nur ein Strohfeuer und ein Rückfall unter 14$ wäre entsprechend negativ!

