Ballard Power Aktie: Noch nicht drin!

Im Hinblick auf die aktuellen Quartalszahlen von Ballard Power Systems (= Q3 2020 Zahlen) gilt es zu beachten: Der Verkauf des Geschäftsfeldes unbemannte Flugkörper (= Unmanned Aerial Vehicle UAV) an Honeywell International ist da noch nicht berücksichtigt, da der Verkauf nach dem entsprechenden Stichtag 30.9.2020 erfolgte. Da ist die Frage, ob der Verkaufserlös höher ist als der zuvor gebuchte Wert der Beteiligung in der Bilanz. Entsprechend könnte dann ein Buchgewinn realisiert werden – oder falls es genau andersherum ist dann entsprechend ein Buchverlust. Das wird sich dann voraussichtlich mit den Zahlen zum 4. Quartal 2020 zeigen. Zu den Q3 Zahlen:

Was nach wie vor recht beeindruckend aussieht, das ist die Höhe der Cash-Bestände von Ballard Power. Per 30.9.2020 waren es 361,7 Mio. Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 153,4 Mio. Dollar – wobei im Hinblick auf den Anstieg auch Dinge wie Kapitalerhöhung zu berücksichtigen sind. Im 3. Quartal 2020 wurden allerdings im operativen Geschäft 11,3 Mio. Dollar „verbrannt“ (= Cash used in Operating Activities). Im entsprechenden Vorjahresquartal waren da 9,6 Mio. Dollar Cash verbrannt worden.

