Ballard Power Aktie: Neues Kursziel!

Ballard Power ist in den zurückliegenden Tagen an den Finanzmärkten zu einem der großen Überraschungswerte geworden. Die Aktie konnte zuletzt sogar die umkämpfte Marke von 15 Euro angreifen. Nun stellt sich für den kanadischen Wert ein neues Kursziel ein, wie Analysten mit Blick auf das jüngste Chartbild meinen.

Dabei ist die jüngste Entwicklung spektakulär. Zahlreiche Analysten, so der Eindruck, haben die neuere Dynamik an den Märkten noch gar nicht erfasst. Denn der Wert befindet sich auf einem Aufwärtsmarsch, der seinesgleichen in seiner jüngeren Vergangenheit sucht.

Die Aktie ist dabei mehrfach in einen deutlichen Abwärtsmarsch in Richtung von 11,50 Euro geschickt worden. Jedes Mal konnte der Wert sich daraus erneut befreien. Nun sind die Notierungen nach einem Minus von 16% (!) innerhalb von drei Monaten nicht nur in der Zone von 11,50 bis 12 Euro aufgehalten worden – es bildet sich ein Comeback heraus.

Ballard Power hat im Juli gute oder zumindest zufriedenstellende Zahlen präsentieren können. Nun erreichte auch die Aktie die seither höchsten geltenden Kurse. Der Wert konnte dabei die Marke von 14 Euro überhaupt zum ersten Mal seit Anfang September überwinden. Die jüngsten Kursgewinne sind die stärksten seit den Sommermonaten.

Wenn dieser kurzfristige Trend sich nun bestätigt, steigen die Chancen auf einen weiteren Ausbruch nach oben immens. Zunächst gibt es bis zur Marke von 16 Euro keine nennenswerten Hindernisse mehr. Darüber jedoch könnte die Aktie sogar ohne jeden Widerstand in Richtung von 18 Euro aufwärts klettern.

Die Entwicklung ist auch aus technischer Sicht bemerkenswert. Nun sind sämtliche technischen Indikatoren über das kurzfristige bis zum langfristigen Momentum, die relativen Stärken und die gleitenden Durchschnittskurse klar positiv. Insofern sind die Chancen auf einen Ausbruch nach oben jetzt groß.





