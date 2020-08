Ballard Power Aktie: Kurz vor dem Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat am Dienstag an den Aktienmärkten einen bemerkenswerten Aufschlag von teils mehr als 2 % erzielt. Investoren hegen offensichtlich die Hoffnung, dass der kanadische Konzern nicht wie erwartet in den Abwärtstrend rutschen wird. Dennoch: Analysten werfen angesichts eines nahenden Termins die Frage auf, ob die Aktie kurz vor dem Crash stehen könne.

Ballard Power: Der 6. August droht

Am 6. August muss das Unternehmen seine Quartalszahlen offenbaren. Dabei ist zu vermuten, dass der Konzern keine positive Überraschung mitbringt. Das zweite Quartal hat für Ballard Power keine konkreten Umsatzneuerungen gebracht, wie sich an den Unternehmensmitteilungen der zurückliegenden drei Monate nachvollziehen lässt.

Insofern sind die jüngsten Kursverluste mit Blick auf den 6. August möglicherweise ein Vorbote dafür, dass Investoren sich derzeit vom Unternehmen verabschieden. Chartanalysten meinen, die Untergrenze bei 12 Euro sei die entscheidende Weggabelung für die kommenden Handelswochen. Sofern die Aktie deutlich unter 12 Euro fällt, ist ein weiterer Rutsch in Richtung von 10 Euro wahrscheinlich, so die Spezialisten.

Ein Comeback nach oben wäre nur dann zu erwarten, wenn der Wert die Marke von 15 Euro überkreuzt. Dann ist der Weg frei bis zu den nächsten Tops bei 18 bzw. 18,50 Euro. Das vormalige Kursziel in Höhe von 20 Euro scheint derzeit kaum zu erreichen.

Technische Analysten verweisen auf den Umstand, dass die 200-Tage-Linie bei 8,63 Euro verläuft. Damit ist die Aktie formal weiterhin im technischen Aufwärtstrend und es sind steigende Notierungen zu erwarten. Allerdings: Der GD38 bei 14,46 ist bereits unterschritten – das heißt, die Aktie befindet sich kurzfristig bereits im Abwärtstrend. Das zeigen auch die Indikatoren Momentum sowie relative Stärke nach Levy an. Insofern wäre es nicht überraschend, wenn Ballard Power nach der Zahlenpräsentation am 6. August tatsächlich massiv nachgeben würde.

