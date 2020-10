Ballard Power Aktie: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power war über eine längere Zeit einer der großen Hoffnungsträger der Aktienmärkte, insofern diese auf Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen gesetzt haben. Nur scheint die Kraft derzeit nachzulassen. Am Montag ging es für den kanadischen Konzern erneut abwärts. Die Aktie gab an der Nasdaq bis auf weniger als 15,50 Dollar nach. In Euro gemessen ging es in Deutschland sogar auf weniger als 13 Euro nach unten.

Noch ist dies kein enormes Problem, allerdings eine Enttäuschung. Der nächste Knaller dürfte schon bald folgen: Die Zahlen der Wasserstoff-Branche insgesamt zum dritten Quartal müssen an den Börsen noch bewertet werden. Dabei wird auch der Ausblick auf die nächsten Monate bis zum Jahresende maßgeblich. Die Märkte wissen: Ballard Power und Co. sind viel zu teuer. Gemessen am Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist auch Ballard keine Aktie, die im Aufwärtstrend notieren sollte.

Wichtig: 12 Euro sollten halten

Nun aber steuert Ballard auf die Marke von 12 Euro zu. Noch hat der Wert 1 Euro Vorsprung. Hier allerdings verläuft die entscheidende Unterstützung, meinen Analysten und Beobachter. Sollte der Wert an dieser Stelle nach oben drehen, wäre dies der nächste Knaller. Bis dahin heißt es nun jedoch: Vorsicht – die nächsten Tage entscheiden.

