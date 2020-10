Ballard Power Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist mit einem recht deutlichen Abschlag in den letzten Tag der Handelswoche an den Börsen gestartet. Dennoch zeigen die jüngsten Entwicklungen, welche unglaublichen Kursziele für das Unternehmen möglich sind – denn aus Kanada gab es zuletzt einen Knall. Die Notierungen haben allein in den vergangenen 12 Monaten mehr las 200 % zugelegt. Immer offensichtlicher ist, dass dies kein Zufall war.

Immenser Sprung

Die Aktie ist am Vortag immens nach oben gesprungen. Es ging gleich um mehr als 4 % aufwärts, womit der title sogar teils die Marke von 14 Euro touchierte. Dabei ist die Aktie nun auf gut 13,50 Euro nach unten gerutscht, wobei vermutlich lediglich Gewinnmitnahmen ursächlich waren.

Aktuell hat Ballard Power noch immer eine Seitwärtsrange zwischen etwa 11,50 Euro und 14 bis 14,50 Euro, in der sich der Titel bewegt. Dies könnte sich in den kommenden Tagen allerdings ändern. Die Kurse sind sukzessive auf dem Weg nach oben. Jüngst hat sich auch die Stimmung in der gesamten Branche wieder verbessert.

Der Trend ist immer noch aufwärts gerichtet, auch in der gesamten Branche. Die jüngsten Irritationen entstanden vor allem durch die Nikola-Problematik. Der Wert von Ballard Power allerdings könnte aus Sicht der Dynamik der vergangenen Tage in diesem Fall auf mehr als 14,50 steigen und zumindest 15 Euro erreichen. Oberhalb von 15 Euro wären vergleichsweise schnell und ohne weitere Hindernisse 17,50 bis 18,00 Euro zu erreichen. Auch technische Analysten sind der Ansicht, Ballard Power sei im Aufwärtstrend. Die Chance, dass es nun zum länger erwarteten Ausbruch nach oben kommt, erhöhte sich damit in der abgelaufenen Woche. Der GD200 ist deutlich überwunden, der GD100 inzwischen ebenfalls. Insofern könnte es in den kommenden Sitzungen zu einer vermeintlichen Überraschung kommen, so die Analysten – nach oben.

