Ballard Power Aktie: Hier ist noch Luft nach oben!

Die Ballard Power-Aktie musste im Montagshandel starke Einbußen hinnehmen und sank dabei auf ein Tief bei 18,42 USD. Damit war Gefahr im Verzug, schließlich befindet sich bei 18,26 USD die Signallinie einer möglichen Doppeltop-Formation. Wird sie unterschritten, würde der Abwärtsdruck weiter zunehmen und ein Kursziel im Bereich der 15,00-USD-Marke aktiviert.

Umso wichtiger ist es, dass das Papier am Dienstag und am Mittwoch wieder Aufwärtstendenzen zeigte. So wurde die Gefahr zunächst abgewehrt. Aktuell notiert die Aktie bei 19,64 USD. Damit ist der Widerstandsbereich bei 21,49/21,60 USD nicht weit entfernt. Auf der Oberseite wäre der Weg anschließend frei. Nach unten hin müssen die Anleger weiterhin die Signallinie bei 18,26 USD im Auge behalten.

Laut dem Finanzportal MarketScreener liegen für die Ballard Power-Aktie derzeit zehn Einschätzungen von Analysten vor. Bei den Anlageempfehlungen schlägt das Pendel in Richtung der Käufer aus, denn es gibt zwei Buy-, sechs Overweight- und zwei Hold-Einstufungen. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 22,41 USD (umgerechnet 18,31 Euro) und liegt damit gut 14 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Hiernach könnte sich ein Investment also durchaus lohnen.

