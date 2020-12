Ballard Power Aktie: Folgt nun der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Hausse im Wasserstoffsektor hat die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power in den letzten Wochen in die Höhe schnellen lassen. Dabei profitierte der Anteilsschein auch von einem Kaufsignal im E Mobilität Wasserstoff Index, der neun aussichtsreiche Wasserstoffaktien umfasst (u.a. Ballard Power). Dem Index gelang der Sprung über die 350-Punkte-Marke, die zuvor einen starken Widerstand gebildet hatte. In der vergangenen Woche wurde beim Stand von 430 Punkten ein neues Allzeithoch markiert.

Die Ballard Power-Aktie folgte den Bewegungen und stieg im Hoch bis auf 21,67 USD. Dabei wurde ein neues 18-Jahres-Hoch erreicht. Allerdings fehlen momentan die Anschlusskäufe, sodass der Kurs wieder etwas zurückgekommen ist. Angesichts hoher RSI- und Stochastik-Werte ist eine Gegenbewegung aber auch keine große Überraschung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ballard Power?

Ichimoku unterstreicht bullisches Chartbild

Hat sich der Kurs erst einmal beruhigt, sollte es weiter nach oben gehen. Dafür spricht auch der Ichimoku-Indikator. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen. Seit kurzem verläuft die drehende Linie (Tenkan) wieder oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Demzufolge liegen ausschließlich bullische Signale vor.

Ballard Power kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ballard Power Aktie.

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.