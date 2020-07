Ballard Power Aktie: Extreme Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nein, diese Woche war bislang zweifellos keine gute für Ballard Power an der Börse. Seit ihrem Höchststand bei 17,48 Euro am vorvergangenen Dienstag haben die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Nach einem weiteren Abschlag ging die Ballard-Aktie am Mittwoch bei nur noch 12,50 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Die Anleger erwarten offenbar nicht viel Positives, wenn das Unternehmen in genau einer Woche seine Quartalszahlen aus der Corona-Zeit präsentieren wird. Doch es gibt auch Akteure, die haben extrem hohe Erwartungen an Ballard Power.

Er sieht Ballard bei 28 Dollar

Es ist die Investmentbank Raymond James, die nach Informationen der Anlegerseite Der Aktionär erst Mitte des Monats das Coverage für die Ballard-Power-Aktie mit „Outperform“ aufgenommen hat. Das Kursziel habe das Institut auf 28 Dollar beziffert – vom damaligen Kursniveau entsprach das einem Kurspotenzial von rund 50 Prozent. Nach dem heftigen Rücksetzer in den vergangenen Tagen ist dieses inzwischen auf rund 90 Prozent angewachsen – an der Nasdaq wurde die Ballard-Aktie zuletzt bei 14,90 Dollar gehandelt. Anders als der Markt sei Ballard Power für den Analysten jedoch „mit der marktführenden Stellung in einem aussichtsreichen Markt stark aufgestellt“, hieß es. Die Branche stehe kurz davor „signifikante und entscheidende Investitionen zu erhalten“.

Bestellung im Wert von 76,7 Millionen Dollar

In der Tat gab Ballard Power Systems Anfang Juli bekannt, dass man eine Bestellung durch Synergy-Ballard JVCo über Membranelektrodenbaugruppen (MEAs) im Wert von 7,7 Millionen US-Dollar zur Herstellung von Brennstoffzellenstapeln erhalten habe. Der Kauf erfolgte innerhalb eines Joint Venture gemäß dem MEA-Vertrag von 2019 über die langfristige Lieferung für die Stapelmontage. „Dieser Folgeauftrag ist ein wichtiger Indikator für den anhaltenden Fortschritt und die Marktnachfrage nach Ballard-Brennstoffzellentechnologie für schweren und mittelschweren Anwendungen in China – einschließlich Bussen und Nutzfahrzeugen“, kommentierte Alfred Wong, Geschäftsführer von Ballard-Asien-Pazifik, den damaligen Auftrag. Es bleibt also spannend.

