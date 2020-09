Ballard Power-Aktie: Erholung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Anleger von Ballard Power haben eine ereignisreiche Zeit hinter sich. Nachdem die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens lange Zeit immer weiter nach oben lief, kam es in der vergangenen Woche zu einer schmerzhaften Korrektur. Manch einer sah damit schon das Ende des Wasserstoffhypes aufkommen und warnte vor dem Crash. Es scheint aber so, als würde uns ein solches Horrorszenario für den Moment noch erspart bleiben. Zu Beginn der neuen Woche bessert sich die Situation für die Ballard Power-Aktie merklich, was unter anderem auf gute Nachrichten aus China zurückzuführen ist.

Wie „Automotive News Europe“ am Montag berichtet, wird China wohl ein neues Paket zur Unterstützung von Wasserstoff-Fahrzeugen auf den Weg bringen. Dieses soll unter anderem die Lieferketten und die Technologien der Industrie stärken. Im Fokus stehen dabei Fahrzeuge aus dem Bereich der Schwerlogistik – also genau das Metier von Ballard Power. Genaue Kennzahlen um das Subventionspaket wurden nicht genannt. Es ist aber klar, dass sich hier für Wasserstofffirmen großartige Chancen ergeben, was bei den Aktionären natürlich nicht unbemerkt bleibt und für neue Hoffnung an den Märkten sorgt.

Die Ballard Power-Aktie reagiert auf die guten Nachrichten am Montag mit satten Zugewinnen. Bis zum Nachmittag konnte das Papier um mehr als sechs Prozent zulegen und damit in Windeseile die 12-Euro-Marke zurückerobern. Damit sind die Verluste der vergangenen Woche zwar noch längst nicht vollständig ausgeglichen. Zumindest durchbrechen die Bullen aber den seit Juli bestehenden Abwärtstrend. Sehen wir in den kommenden Tagen weitere Zugewinne, könnte uns im besten Fall eine neuerliche Rallye ins Haus stehen. Noch ist es jedoch zu früh, um schon die Sektkorken knallen zu lassen.

