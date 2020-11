Ballard Power Aktie – Da geht was!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Mit einem Tagesgewinn von rund 5 Prozent sind die Titel von Ballard Power am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die an der NASDAQ gelistete Wasserstoff-Aktie bestätigt damit das grundsätzlich bullishe Gesamtbild! Denn seit den kräftigen Kursgewinnen noch Ende Juni mit einem Hoch im Juli 2020 bei 21,61 US-Dollar ist das Papier zwar deutlich zurückgekommen. Doch die Gewinnmitnahmen im Juli pendelten sich aus und es setzte eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Diese Range seit Ende Juli 2020 traf bislang im Bereich um die 18/19 US-Dollar auf eine Widerstandszone! Unterstützung erfuhr der Wert hingegen im Bereich 14 US-Dollar. Da der Wert noch in einem langfristigen Aufwärtstrend verläuft, darf diese Range als Korrektur, als Konsolidierung im intakten Trend interpretiert werden. Die Chance nach oben ist somit aus charttechnischer Sicht vorhanden!

Weiterhin verläuft die 200-Tage-Linie seit geraumer Zeit unter den Kursen der Ballard Power-Aktie. Auch dies definiert die Aktie im Aufwärtstrend! Der 200-Tage gleitende Durchschnitt notiert gegenwärtig bei 13 US-Dollar und ist ansteigend. Im Umkehrschluss würde sich die Korrektur in einen Abwärtstrend wandeln, sofern die 200-Tage-Linie nach unten gebrochen werden würde!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ballard Power?

Bislang darf jedoch vom Gesamtbild eher mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung gerechnet werden. Denn die alternierend negativen und positiven Tageskerzen sowie die Kursschwünge hin und her spiegeln eher eine übergeordnete Pattsituation zwischen Bullen und Bären wider! Diese Phase der Unsicherheit dürfte sich bei einem Ausbruch aus der Range zwar erledigen und ein Richtungssignal liefern. Doch auch angesichts der hohen Marktkapitalisierung scheint der Weg vorerst nach oben verbaut! WICHTIG: Am Freitag, 06. November veröffentlicht Ballard Power seine Zahlen zum dritten Quartal!

Von Stefan Salomon - 6. November 2020





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.