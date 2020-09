Ballard Power-Aktie: Bringt das neuen Schwung für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das Thema Wasserstofftechnologie hat durchaus mit seinen Zweiflern zu kämpfen. Insgesamt überwiegen jedoch die positiven Stimmen, welche in Zukunft einen riesigen Markt entstehen sehen. Vor allem beim Thema Schwerlastfahrzeuge ergibt sich ein riesiges Potenzial. Aufgrund der guten Aussichten in der Branche befand die Aktie von Ballard Power sich lange Zeit in einem wahren Höhenflug. Mittlerweile ist die gute Stimmung zunehmen verflogen. Es ist aber noch deutlich zu früh, um das Papier bereits völlig abzuschreiben. Aktuell gibt es wieder positive Stimmen zu hören, was die Kauflaune der Anleger wieder heben könnte.

Kürzlich bezog der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) zum Thema Wasserstoff Stellung. Wasserstoff wird dort sehr eindeutig als Zukunftstechnologie angesehen. Jener könne einen entscheidenden Beitrag zu einem klimaneutralen Individualverkehr. Zum Einsatz kommen könne die Technik sowohl als Stromspeicher als auch als Energielieferant für Brennstofzellen und als Basis für synthetische Kraftstoffe. Wichtig sei es aber, durch eine konsistente Förderpolitik Wasserstoff-Fahrzeuge zu attraktiven Preisen anzubieten. Die positiven Meldungen des ZDK sind an und für sich eine gute Nachricht für Ballard Power. Dennoch halten die Aktionäre sich mit ihrer Euphorie bisher noch vornehm zurück.

Am Mittwoch war von Freudensprüngen nichts zu spüren. Im Gegenteil, bis zum Abend ging es stattdessen um rund ein Prozent abwärts und zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels kämpfte die Ballard Power-Aktie schon wieder mit der 12-Euro-Marke. Den Anlegern dürfte klar sein, dass auf dem Weg zur Verkehrswende noch viel passieren muss. Gute Aussichten allein scheinen nicht mehr auszureichen, um für das nächste Kursfeuerwerk zu sorgen. Sie dürften den Bullen aber dabei helfen, sich gegen den zunehmenden Druck der Bären zu verteidigen.

