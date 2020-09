Ballard Power-Aktie: Auf und ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Ballard Power gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Es will derzeit nicht mehr recht aufwärts gehen bei Ballard Power, denn es scheint als würden die Zeiten schwieriger. Die Entwicklung! Nachdem der Hype rund um Wasserstoffaktien die Aktie monatelang in Richtung Norden getrieben hat, gibt es nun eine Korrektur. Zwar scheinen die größten Verluste überstanden, doch die Situation ist weiterhin bärisch. Hoffnungsvoll schaut man derzeit nach China, da es dort neue Subventionspakete für Schwerlastfahrzeuge mit Wasserstofftechnologie geben soll. Der RSI! Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75,22 Punkte – Ballard Power ist momentan also überkauft. Der RSI25 liegt bei 56,32, Ballard Power ist hier also weder überkauft noch -verkauft. Der Ausblick! Es scheint, als müsse bei Ballard Power – wie in der gesamten Branche – weiterhin mit einer hohen Volatilität gerechnet werden.

Wie wird es bei Ballard Power nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





