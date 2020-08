Ballard Power-Aktie – Aktie will nicht nach oben? Kursrutsch voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie Mitte der Woche bei hohen Umsätzen mit einem Test der 50-Tage-Linie. Zudem konnte die Obergrenze einer Range leicht überwunden werden! Soweit positiv! Doch so richtig gut sieht der Chart nicht aus! Denn die Umsätze steigen deutlich in den vergangenen Handelstagen an. Doch die Aktie kann sich nicht wirklich dynamisch nach oben bewegen. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Shortseller hier massiv eine leichte Erholung für Verkäufe nutzen. Es fehlen ganz einfach Anschlusskäufe bei deutlich steigenden Kursen in Verbindung mit den hohen Umsätzen!

Fundamental haben die Experten auch einige Zweifel, ob die derzeit hohe Marktkapitalisierung gerechtfertigt ist. Ungeachtet der insgesamt sehr hohen zukunftsträchtigen Perspektiven für die gesamte Wasserstoff-Wirtschaft, ist doch Ballard Power eher ein kleines Unternehmen. Zudem zeigen die jüngsten Daten von Ballard Power, dass zwar der Umsatz um rund 26% ansteigen konnte, doch die Kosten um 42% anstiegen. UND: Ballard Power verdient auch weiterhin kein Geld. Immerhin: Die liquiden Mittel notieren bei rund 170 Millionen US-Dollar!





