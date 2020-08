Ballard, Nel Asa, Plug Power und PowerCell - wer gewinnt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

die neue Woche hat begonnen – jetzt gilt es. Am 26. August könnte es zu einer Wende am Markt der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte kommen. Hintergrund dieser Auffassung: Nel Asa liefert Quartalszahlen. Dies kann auch die Unternehmen Ballard Power, Plug Power oder PowerCell Sweden ent- oder belasten. Die Zahlen, die Ballard Power vor kurzem nannte, waren besser als erwartet. Wenn Nel Asa dies bestätigt, dann dürfte es zu einem massiven Ausbruch nach oben kommen können, so die Meinung von Analysten.

Welche der Aktien könnte jetzt auch für Sie am attraktivsten sein?

Nel Asa: Sehr teuer

Die Aktie von Nel Asa jedenfalls ist sehr teuer. Der Wert ist mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von mehr als 20 schon jetzt hoch bewertet. Selbst wenn die Quartalszahlen sehr gut ausfallen würden, wird es eng – das Unternehmen dürfte also zumindest langfristig an den Börsen Probleme bekommen.

Aktuell ist das KUV um den Faktor 3, 4 oder gar 5 zu hoch. Die anderen Unternehmen allerdings sind in der Regel nicht günstiger. PowerCell Sweden hat dieser Kennzahl nach sogar eine Überbewertung um den Faktor von 80 und mehr erreicht. Dies dürfte viel zu hoch sein, um ernsthaft langfristig als Investment in Frage zu kommen.

Auch Ballard Power bleibt teuer. Die Investoren, die jetzt den Kurs nach oben getrieben haben, dürften also zumindest zittern müssen, wenn es um die langfristige Performance geht. Ich erwarte, dass auch Ballard Power langfristig wahrscheinlich eher verlieren als gewinnen wird.

Die Regierungssubventionen, die aktuell ausgeschrieben werden, sind nicht hinreichend – so meine ich. Milliarden reichen nicht, um die Umstellung auf die neue Antriebstechnologie zu finanzieren. Wenn Ballard Power und PowerCell ,Sweden zu teuer sein werden, bleiben ITM Power, Plug Power oder Nel Asa.

ITM Power gilt in Bezug auf das KUV als noch teurer als die Konkurrenz. Auch hier müssen Sie damit rechnen dass die Bewertung deutlich zu hoch ist. Plug Power und Nel Asa sind ggf. die Unternehmen, die es schaffen können. Plug Power hat durch eine Kooperation mit zwei Wasserstoff-Unternehmen die Nase für die kommenden Jahre vorne. Das KUV könnte bis 2024 bei einem Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar auf weniger als 6 sinken – dies gilt als recht günstig.

Nel Asa hingegen ist in einem massiven charttechnischen und technischen Aufwärtstrend. Sie können davon ausgehen, dass es bis zum 26. August noch Schwankungen geben kann. Fallen die Zahlen recht gut aus, dann kann in der neuen Woche der Kurs des Unternehmens massiv nach oben klettern. Die technischen Analysten gehen gleichfalls von einem Aufwärtstrend aus. Schallgrenze sind 1,70 Euro. Wenn die Aktie darunter sackt, dann erst würde es kritisch. Meine Top-Liste: Plug Power, dann Nel Asa – und dann wahrscheinlich nichts.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)