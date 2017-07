Baidu: Der Volltreffer hat sich auf + 73% entwickelt! Das sieht gut aus!

Am 28. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Baidu angeboten. Der Artikel dazu wurden unter folgendem Titel veröffentlicht: „Baidu: Geht’s jetzt aus der Gefahrenzone? Lust auf einen „heißen Trade?“ Am 06. Juli konnten wir bereits melden: „Baidu: Volltreffer + 40%! Der „heiße Trade“ läuft und vielleicht geht mehr!“ Die Aktie hat sich deutlich von der 200-Tage-Linie nach oben abgesetzt und auch die 100-Tage-Linie übersprungen. Der Aufwärtstrend seit Dezember ist damit intakt und die obere Begrenzung des Trendkanals reicht bis zum Jahreshoch von 196,03 USD.



Der Kursgewinn am Mittwoch wurde von steigenden Chart-Indikatoren und leicht steigenden Umsätzen begleitet. Diejenigen, die unserem Börsentipp mit dem Zertifikat gefolgt sind, sollten den Gewinn sehr gut absichern. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Baidu das Wachstum weiterhin erhalten kann, denn das Potenzial in China und anderen asiatischen Ländern ist noch riesig. Ab wann wir in den Trading-Modus gehen und welches heiße Hebel-Produkt wir für nervenstarke Trader vorschlagen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.