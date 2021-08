Baidu: Trendbruch nach oben möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu ADR":

Baidu auf Wochenbasis: Solide unterstützt; Ausbruch aus Trendkanal möglich.

Donnerstag, 26. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? In dieser Handelswoche auffällig: die …

… Emerging Markets. Und hier einmal mehr die chinesischen Hightechts. Heute soll es um Baidu (WKN: A0F5DE) gehen. Baidu ist ein chinesisches Unternehmen, welches die gleichnamige Suchmaschine betreibt. Dabei gilt baidu.com als eine der weltweit am häufigsten aufgerufenen Webseiten. Charttechnisch jedoch geriet auch Baidu im Zuge staatlicher Regulierungsbemühungen der Regierung in Peking (wir berichteten) stark unter Druck: Im Vergleich zum bisherigen Jahreshoch bei 290 EUR haben die Notierungen bis auf 115,40 EUR korrigiert – ein Minus von 60 Prozent gegenüber dem Hoch vom Februar. Das bisherige Jahrestief (115,40 EUR) wurde erst in der Vorwoche markiert (Kursbetrachtung: Börse Frankfurt auf EUR-Basis).

Wie geht es weiter? In der laufenden Handelswoche melden sich die chinesischen Aktien zurück! Und in Sachen Baidu darf der Kursbereich ~115 EUR als Support bezeichnet werden. Gen Norden hin gilt es, die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals (A) im Auge zu behalten! Ein Break out wäre sehr positiv zu bewerten und könnte eine Trendwende hin zum Positiven einläuten. Dies würde dann auch wieder das Interesse der Anleger auf den Basiswert lenken. Dies umso mehr, als auch die 200-Tagelinie noch immer – wenn auch flacher – nach oben verläuft. Dieser MA(200) verstärkt den Widerstandsbereich ~174,80 EUR. Doch selbst die nächste Hürde, ~146 EUR verlaufend, würde ausreichend Kurspotenzial auf der Long-Seite eröffnen. Der Slow-Stochastik-Indikator ist positiv zu bewerten.

Die laufende Handelswoche präsentiert sich extrem stark: seit vergangenem Freitag sind die Notierungen von 120 EUR bis auf 134,60 EUR (+12%) gestiegen. Mittwochsschlusskurs der Baidu-Aktie an der Börse in Frankfurt: 131,00 EUR (-0,8%). Baidu in New York: 155,13 USD (+/-0%). Nachbörslich haben sich die Kurse in New York weiter bis auf 155,25 USD stabilisiert.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.