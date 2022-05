Baidu: Stabilisierung bei 100 USD

von Manfred Ries

Baidu-Aktie (Monatschart): Die 100-USD-Marke gilt als Unterstützung.

Montag, 16. Mai 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute interessant: die ...

...Emerging Markets! Werfen Sie mit mir einen Blick auf die chinesische Baidu Inc. (WKN: A0F5DE). Der Titel ist am Freitag um 8,4 Prozent gestiegen. In der neuen Handelswoche setzt sich die freundliche Tendenz fort. Die Baidu-Aktie zeigt sich am Montag, 16. Mai 2022 im Nachmittagshandel in New York gut behauptet bei 117,98 USD (+0,9%).

Die Ausgangslage. Die Papiere der Baidu Inc. befinden sich in einem intakten Abwärtstrend. Davon zeugt die stark fallende 200-Tagelinie. Seit zweieinhalb Monaten jedoch ist im Bereich ~100 USD eine Stabilisierung zu erkennen: Investoren bewerten dieses Preisniveau offenbar als lukratives Einstiegslevel. Die Titel gelten nach dem Kurseinbruch der vergangenen Monate noch immer als überverkauft.

Die Company. Die Baidu Inc. betreibt die gleichnamige Internet-Suchmaschine. Das Unternehmen wurde im Jahre 2000 gegründet; Baidu gilt heute als einer der führenden Suchmaschinen Chinas.

Die Prognose. Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch bei 354,82 USD (02/2021) sind die Kurse bis auf ~100 USD eingebrochen – ein Minus von 72 Prozent. Zu viel des Guten, sagen sich Investoren offenbar und betrachten die 100-USD-Marke als potenziell interessantes Einstiegslevel, zumal die Titel noch immer als etwas überverkauft einzustufen sind. Dies umso mehr, als der Nasdaq-100 weiteres Aufwärtspotenzial nachgesagt wird und damit auch die Hightech-Werte aus den Emerging Markets in ihren Bann ziehen könnte – die weitere Entwicklung bleibt spannend!

Gleichwohl: Der übergeordnete Abwärtstrend ist bei der Baidu-Aktie intakt; davon zeugt neben der fallenden 200-Tagelinie auch der fallende MACD-Trendfolgeindikator. Ein Durchbruch unter die 100er-Linie könnte die Notierungen bis in den Bereich ~90 USD tragen. Auf der Oberseite dürfte sich, bei einer entsprechend positiven Ausgangslage, ein schnelles +10%-Trading-Potenzial einstellen.

Achtung: Die Baidu-Aktie ist, wie alle chinesischen Titel, als hoch volatil – und damit hoch spekulativ – einzustufen: ein Paradies für kurzfristig orientierte Trader, die sich, neben den Chancen, auch den Risiken bewusst sind.

Soweit für den heutigen Wochenbeginn – ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf durch die kommenden Handelstage. Wie immer sich die Märkte auch entwickeln werden – eines scheint gewiss: es bleibt spannend, volatil – und voll attraktiv!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.