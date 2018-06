Baidu, Alibaba, Tencent – cleveres Trio

Die Tech-Aktien bestimmen in den USA seit einiger das Kursgeschehen und konnten die Turbulenzen der letzten Monate sehr erfolgreich abschütteln. Der NASDAQ100 erzielte erst in dieser Woche einen neuen Rekord. Apple, Netflix und Co. finden sich glücklicherweise auch in den Depots vieler Aktionäre in Deutschland. Mit Baidu oder Tencent dürfte es etwas anders aussehen. Vielleicht zu unrecht – eine Lösung bietet die Deutsche Bank.

Geht es heutzutage um Technologie, denkt man automatisch an US-Konzerne wie Amazon, Facebook oder Alphabet. Außerhalb der USA haben sich jedoch Unternehmen etabliert, die mittlerweile genauso stark und innovativ sind. In erster Linie handelt es sich dabei um Tech-Werte aus China, die mit ihrem gewaltigen Kundenstamm einen ähnlichen Erfolg wie Amazon, Google & Co. anstreben.

Das X-markets-Team der Deutschen Bank hat ein Index-Zertifikat (WKN: DS8BAT) auf den BAT-Index emittiert. Der BAT-Index bildet die Kursentwicklung der drei chinesischen Tech-Giganten Baidu (Suchmaschine), Alibaba (E-Commerce) und Tencent (Internet-Dienstleistungen) ab. Dabei handelt es sich um Chinas Pendants zu den US-Riesen Alphabet, Amazon und Facebook. Zusammen erreichen die BAT-Werte derzeit eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar. Der BAT-Index wird von der ICF BANK AG berechnet. Es ist ein Net Total Return Index, die Nettodividenden werden in den Index reinvestiert.

Mit dem BAT-Index-Zertifikat nehmen Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index ohne Laufzeitbegrenzung und ohne Managementgebühren teil.

