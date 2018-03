Die Bahn kommt

Der ehemalige Bahn-Chef Rüdiger Grube erhält nach seiner eigenen! Kündigung eine Abfindung von 2,3 Millionen Euro für das Jahr 2017, in dem er nur ein paar Tage gearbeitet hat. Andreas Scheuer von der CDU – damals wie heute verantwortlich für das Verkehrsministerium – fällt nicht mehr ein als “Maß und Mitte zu fordern”. Wo soll die Mitte nach Meinung der CSU denn liegen? Bei einer Million? Hartmut Mehdorn hatte einst begonnen, die Bahn kaputtzusparen. Eine Bahn, die 80 Millionen Deutschen gehört. Hört endlich auf mit dem Gelaber.Die Grünen beklagen einigermaßen deutlich “man müsse unsittliche Gehälter ausschließen”. Die SPD beklagt “den Verlust von Maß und Mitte”. Es ist immer das gleiche, nur im Gegensatz zur 90 Prozent privaten AG Volkswagen und dem Vorstandschef Winterkorn ist die Bahn staatlich gesteuert im Endeffekt.

Politiker sollten endlich mit passenden Verträgen und Gesetzen handeln, man denke auch nur an den Fall Air Berlin. Grube hat nicht “Maß und Mitte verloren”. Sein Verhalten und das der Bahn sind einfach asozial. Das Verhalten ist ekelhaft und beschämend und die Gier ist schäbig. Auch in Sachen verbaler Kommunikation sollten Politiker endlich beginnen, asoziales Verhalten als solches zu benennen. Steuerhinterziehung von Apple ist auch keine “Steuerflucht”.

Geflohen sind Bürger aus der DDR vor einem Unrechtsregime. Was Apple und Co. betreiben ist asoziales Verhalten an Menschen vorbei, die selbst Steuern zahlen. Die Konzerne sind in ihrem Handeln der Bodensatz, schlicht unterste Kategorie.

Herr Grube arbeitet übrigens seit August 2017 bei der Investmentbank Lazard. Das Gehalt ist uns nicht bekannt.