Bären treiben sich um - Anleger sollten vorsichtig sein

, denn das DAX-Allzeithoch wurde durch viele DAX-Aktien erzielt, die allesamt ihre 52-Jahreshochs erklommen: RWE, Merck, E.On, Münchener Rück, Allianz, Infineon, SAP, Vonovia, sogar die Deutschen Bank stehen auf der Liste der DAX-Titel, die an dem Allzeithoch durch eigene 52-Wochenhochs beteiligt waren. Damit steht die Rallye auf breiten Schultern und ist gesund., dürfte ein Rückschlag jedoch begrenzt bleiben. Sprich: Wir laufen hier nicht auf einen Bärenmarkt zu,gibt es in Kapitel 03 meiner Ausgabe 20/7 https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1711#ch03 + + + + + https://www.animusx.de + animusX® - Investors Sentiment befragt wöchentlich knapp 1.600 Finanzinvestoren, darunter mehr als 235 institutionelle Investoren namhafter Banken, Brokerhäuser, Versicherungen und Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung zu den Kapitalmärkten. Dabei ist die Fragestellung bewusst in der Art gestaltet, dass die Ergebnisse die, aus der Behavioral Finance bekannten, Anomalien der Investoren widerspiegeln sollen.