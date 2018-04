Baden wie in Gold

Gold gibt es in vielen Regionen der Welt. In manchen wird das Edelmetall noch per Hand gewaschen. Renommierte Gesellschaften dagegen setzen auf professionelle Goldförderung

In nördlichen Gegenden wie etwa Norwegen ist eine Kajakfahrt unter der Mitternachtssonne wie ein Bad in Gold. Touristen können sich hier auch als Goldwäscher versuchen. Im Nachbarland Finnland wurde in den 1860-er Jahren erstmals Gold gefunden und ein Goldrausch folgte. Auch hier wird heute noch an den Flüssen Lapplands durch Handwäsche das gelbe Metall gesucht.





Aber auch Unternehmen wie beispielsweise Firesteel Resources haben sich der Goldsuche verschrieben. Die Gesellschaft ist dabei die Tagebaumine Laiva noch dieses Jahr wieder produktionsreif zu machen. Diese befindet sich in Raahe, Finnland und ist eine der größten Goldressourcen der Region, eine konventionelle Tagebaumine mit zwei Gruben.





Ein anderes Land mit extrem großen Rohstoffvorkommen ist Brasilien. Im Amazonas-Regenwald existieren noch illegale Goldminen, die der Umwelt wenig zuträglich sind und eine Gefahr für Einheimische. Vernünftiger Bergbau, der auf Menschen, Flora und Fauna Rücksicht nimmt, tut Not.





Eine Gesellschaft, die sieben Projekte allein in Brasilien besitzt und verantwortungsbewusst arbeitet, ist GoldMining. Unter der Leitung von Chairman Amir Adnani, hat sich das Unternehmen ein beachtliches Portfolio von Gold- und Kupferprojekten zusammengestellt. Weitere Projekte liegen in Peru, eines der wichtigsten Goldproduktionsländer, Kanada, Kolumbien und in den USA. Auch eine Beteiligung an einem Uranprojekt im berühmten Athabasca-Becken gehört dazu.







