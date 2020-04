Bad news für die Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Eigentlich keine große Überraschung: Wegen des weitestgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa für rund 87.000 Beschäftigte – also zwei Drittel der Belegschaft – Kurzarbeit an. Diese Maßnahme soll voraussichtlich erst einmal bis August andauern. Zudem werden staatliche Hilfen weiterhin in Betracht gezogen. Die Lufthansa-Aktie verliert zur Wochenmitte als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 3,9 Prozent auf 8,24 Euro. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.