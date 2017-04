Heute ist es wieder soweit. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft sich zu seiner turnusmäßigen Sitzung und entscheidet über die weitere Geldpolitik. Sicherlich werden hierbei auch die kritischen Diskussionsbeiträge anlässlich der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank thematisiert. Marktbeobachter gehen allerdings davon aus, dass sich an der bisherigen Forward Guidance nichts ändern und dies von EZB-Chef Mario Draghi auch so vertreten wird. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass Nuancen in der Wortwahl angepasst werden, was wiederum auf eine erste vorsichtige Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik hindeuten könnte.Ob sich Mario Draghi in diesem Fall die Anmerkungen von Wolfgang Schäuble zu Herzen genommen haben wird oder die warnenden Worte aus dem Chor der Notenbanker dafür verantwortlich sein werden, darüber wird dann zu urteilen sein. Der Druck auf "Super-Mario" wird aufgrund der historisch niedrigen Zinsen insbesondere aus Deutschland permanent erhöht. So hat das Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Andreas Dombret, erst jüngst erklärt, dass seine Bank inzwischen jedes zweite Institut aufgrund der Zinsänderungsrisiken mit einem erhöhten Risiko einstuft. Deshalb wird auf der heutigen Pressekonferenz von Mario Draghi besonders viel Feingefühl bei der Erläuterung der weiteren Schritte, bzw. bei der Erläuterung der heutigen Beschlussfassung erwartet. Zumal nach einer bisher unbestätigten Reuters-Meldung auf der EZB-Sitzung am 8. Juni des Jahres mit ersten Hinweisen zum Ablauf eines möglichen Taperings gerechnet wird und nicht auszuschließen ist, dass sich bereits heute ein kleiner Hinweis einschleichen könnte. Somit werden alle Journalisten bei der Pressekonferenz die Lippen des EZB-Präsidenten nicht aus den Augen lassen.In diesem Zusammenhang muss auch nochmals darauf hingewiesen werden, dass es aufgrund der massiven Ankäufe seitens der Notenbanken immer wieder zu Belieferungsproblemen bei Anleihen kommt und deshalb sogar die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Zentralbanken aufgefordert hat, dem für einen funktionierenden Handel notwendigen Repo-Markt Material aus ihren Beständen zur Verfügung zu stellen. Diese Engpässe sind bereits mehrfach angesprochen worden, aber bisher hat die EZB nur sehr zögerlich agiert. In einer anderen Hinsicht wäre ebenfalls etwas mehr Aktivität gefragt. So wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich an das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung hält und bei Staatsanleihen nicht am Primärmarkt als Käufer auftritt. Jedoch sind die Übergänge aufgrund der vielen Aufstockungen inzwischen fließend. So wurde beispielsweise in der Übersicht der angekauften Staatsanleihen eine Gattung entdeckt, die erst kurz zuvor emittiert bzw. aufgestockt wurde. Ob es sich bei den angekauften Stücken wirklich um "Altbestände" einer Bank gehandelt hat, kann nicht final geklärt werden. Allerdings sind solche "Entdeckungen" dafür verantwortlich, dass Notenbanken Tricksereien zugetraut werden. Nur ein Mehr an Transparenz kann mehr Vertrauen schaffen oder man übernimmt eine uralte Regelung, die Vergabe sogenannter Stückenummern.

Im Elysée-Palast wartet eine Mammutaufgabe

Die Kapitalmärkte bejubeln allenthalben den Sieg von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Sicher, mit dem Ergebnis hat der Shootingstar aus Paris die rechtsnationale Europa-Feindin Marine Le Pen zunächst in ihre Grenzen verwiesen. Doch statt Euphorie wäre eher eine sachliche Nüchternheit angesagt. Denn allein durch steigende Kurse an der Pariser Börse sind die Wirtschaftsprobleme und die Staatsschuldenkrise von Frankreich nicht zu lösen. Und ohnehin steht ja noch die Stichwahl am 7. Mai an, bevor der künftige Präsident (oder die Präsidentin?) der Fünften Republik im Elysée-Palast einen Berg an Problemen abarbeiten darf.Da ist an erster Stelle die rekordhohe Staatsverschuldung von 2.147 Milliarden Euro zu nennen, die 2016 erstmals das Defizit der nach Einwohnern deutlich größeren Bundesrepublik Deutschland übertroffen hat und bei über 96 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt. Hinzu kommt eine latente Wachstumsschwäche der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, gepaart mit einer strukturell hohen Arbeitslosigkeit von 8 Prozent bis 10 Prozent, die gestern auf den höchsten Stand seit 10 Monaten anstieg. Insgesamt sind 3,5 Millionen Menschen ohne festen Job. Zurückzuführen ist diese Situation unter anderem auf eine langfristige Deindustrialisierung des Landes und einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.Sollte also Macron die Stichwahl tatsächlich für sich entscheiden, erwartet ihn eine Mammutaufgabe. Immerhin ist es der frühere Investmentbanker und kurzzeitige Wirtschaftsminister, der im Präsidentschaftswahlkampf als einziger dafür eintritt, das jährliche Budgetdefizit wieder unter die im Maastrichter Vertrag vereinbarte Grenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) drücken zu wollen. Er hat also verstanden, dass es so nicht weitergehen kann! Die Frage ist nur, wie er es meistern will ganz ohne den Apparat und das Geld einer etablierten Partei im Rücken.Eines seiner Ziele ist es, die Staatsquote in Frankreich zu verringern, die bei hohen 56 Prozent liegt. Ihre Senkung auf 53 Prozent bis zum Jahr 2022 soll mit Einsparungen von 60 Milliarden Euro erreicht werden. Was damit nicht ganz zusammenpasst ist sein Plan, mit rund 15 Milliarden Euro an Steuergeldern die Ausbildungsförderung voranzutreiben, um der hohen Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent Herr zu werden. Auch die Energiewende will Macron mit weiteren 15 Milliarden Euro angehen, um die in die Jahre gekommene Atomkraft in Frankreich allmählich abzulösen.Mit Blick auf Europa hat er ja ein wohltuend klares Bekenntnis abgelegt. Und so wurde das Ergebnis des ersten Wahlgangs von hiesigen Industrieverbänden als ein vielversprechendes Zeichen auch für Deutschland und Europa begrüßt. Allerdings könnte es im Detail doch zu Unstimmigkeiten mit Deutschland kommen. So liebäugelt Macron mit der Einführung der in Deutschland wenig geschätzten Eurobonds, für die mehrere Staaten gemeinsam geradestehen. Außerdem hat er sich in die Reihe der Kritiker an Deutschlands hohen Handelsüberschüssen eingereiht. Deutschland werde hoffentlich zu der Einsicht kommen, dass die wirtschaftliche Stärke des Landes in der jetzigen Ausprägung nicht tragbar sei, hatte Macron im Wahlkampf gesagt, allerdings auch eingeräumt, dass Deutschland von Frankreich vor allem erwarte, endlich strukturelle Reformen einzuleiten.Ein entscheidender Unsicherheitsfaktor für Macrons Wirtschaftskurs ist natürlich die Frage, ob er überhaupt in die Lage versetzt wird, seine Reformen durchzusetzen. Dies wird weitgehend davon abhängen, ob er die Parlamentswahlen im Juni (18. und 25.) gewinnen kann. Um ihm eine solide Hausmacht zu verschaffen, müssen die Kandidaten seiner neu gegründeten Partei "En Marche" auch bei den Wahlen reüssieren. Darüber hinaus wird das Geschick von Macron im Falle seiner Wahl immer gefragt sein, denn es gilt Allianzen mit den anderen Parteien für seine Reformvorhaben zu schmieden. Wechselnde Mehrheiten zu kreieren, wird also sein Motto werden. Und ob ihn die Politiker der anderen Parteien unterstützen werden, steht in den Sternen.

Was bedeutet der May Day wirklich?

Manche politischen Beobachter haben die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, für Juni Neuwahlen anzusetzen, als cleveren Schachzug kommentiert. Mit 522 zu 13 Stimmen hat nun vergangene Woche das britische Unterhaus den Weg dafür freigemacht. Die nötige Zweidrittelmehrheit für die Selbstauflösung kam zustande, weil neben der konservativen Tory Partei von May auch die Opposition aus Labour, Liberaldemokraten und Schottischer Nationalpartei (SNP) zustimmte. Zwei Jahre nach der letzten Parlamentswahl und ein Jahr nach dem EU-Referendum werden die Briten nun am 8. Juni ein drittes Mal in ganz kurzer Zeit zu einer nationalen Abstimmung gebeten.Und die Umfragen prophezeien den Tories einen klaren Vorsprung vor der oppositionellen Labour Party. Dementsprechend soll der Wahltag zum May Day werden, an dem sich die Premierministerin ein starkes Votum für die Brexit-Verhandlungen abholen will. Dies, so ihr Kalkül, würde ihre Position gegenüber Brüssel verbessern. Doch damit begibt sie sich auf die Spuren von Alexis Tsipras, der ebenfalls gehofft hatte, mit einem starken Mandat eines Referendums im Rücken gegenüber der EU seine Position zu verbessern. Dieser nickte trotz eines teilweise gelungenen Spiels auf Zeit am Ende dennoch die Forderungen der internationalen Geldgeber ab.Wenn sich nun May eine komfortable Mehrheit beschaffen könnte, wäre sie immerhin nicht mehr ganz so abhängig von den Hardlinern unter den Brexiteers der Tories. Vielleicht ist das ja auch ihr Kalkül, um gegebenenfalls Zugeständnisse an die EU machen zu können. Denn in Brüssel beißen die Briten schon vor Beginn der Verhandlungen auf Granit. "Es wird keine Rosinenpickerei geben", hatte Elżbieta Bieńkowska diese Woche gegenüber der "Welt" klar gemacht. So sieht die EU-Binnenkommissarin Großbritannien in einer schwächeren Verhandlungsposition als die EU. Ein harter Brexit, ist sie überzeugt, würde für Großbritannien viel schmerzhafter werden als für Europa - sofern die EU-Mitglieder weiter zusammenhalten.Dies ist jedenfalls derzeit der Fall. So hat die EU bisher bei allen entscheidenden Fragen wie Zeitplan, Scheidungsgeld und Handelsabkommen den Takt vorgegeben. Sollte Großbritannien die teuren Pflichten aus der EU-Mitgliedschaft auch dann noch bezahlen müssen, wenn das Land längst ausgetreten sein wird, muss dies May ihrem Wahlvolk auch erklären können. Und das ist mit einem klaren Wählervotum im Rücken einfacher als ohne. "Was May den Briten wird erklären müssen."Dass es doch nicht ganz so einfach werden könnte mit dem EU-Austritt scheint dem einen oder anderen Brexit-Unterstützer schon zu dämmern. So hat sich Oscarpreisträger Michael Caine neulich dazu bekannt, für den Austritt gestimmt zu haben. Es sei ihm dabei nicht um Rassismus oder Einwanderer gegangen, sagt der 84-Jährige, sondern um die "Freiheit". Er wolle lieber "ein armer Herr als ein Diener" sein. Ob’s die anderen Brexit-Unterstützer ähnlich sehen wie ein wohl situierter Michael Caine darf bezweifelt werden.

Chaos-Tage in Washington

Ausgerechnet an jenem Tag, wenn "D. T., der Unberechenbare" den 100. Tag seiner Amtszeit feiern kann, droht der Administration in Washington neues Chaos. Wenn der Kongress bis zum Samstag kein neues Ausgabengesetz verabschiedet hat, winkt der "Government Shutdown", in dessen Folge unzählige Staatsdiener in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt würden. Geschlossene Ämter sowie Polizei und Rettungsdienste im Noteinsatz wären die Folge.Nachdem, salopp gesagt, die Regierung Trump bisher kaum etwas auf die Reihe bekommen hat, will sie nun liefern. So soll jetzt plötzlich alles auf einmal auf den Weg gebracht werden: Die Umrisse einer Steuerreform, eine Reform des Gesundheitsprogramms Obamacare sowie der Bau der umstrittenen Grenzmauer zu Mexiko. Vor allem Letzteres ist ein Knackpunkt in den Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten, die im Kongress eine Sperrminorität besitzen. Im Budgetentwurf sind in diesem und dem nächsten Jahr jeweils 4 Milliarden US-Dollar für den Mauerbau eingeplant, den die Demokraten strikt verweigern. Ablehnen kann allerdings der Präsident einen eventuellen Budgetkompromiss, der den Mauerbau ausklammern würde, aber den Staat am Laufen hielte. Sollte Trump dann sein Veto einlegen, käme es aufgrund der fehlenden Haushaltsgrundlage zu einem Stillstand der Bundesverwaltung - einem Government Shutdown.Eher neue Fragen werfen auch die Umrisse von Trumps Steuerreform auf, mit der gleich drei Ziele auf einmal erreicht werden sollen: Er will damit die Steuern senken, Bürokratie abbauen und die Wettbewerbsfähigkeit der USA stärken, ohne neue Schulden zu machen. Das klingt so, als hätte Trump doch noch das Ei des Kolumbus gefunden. Zumal bei einer schrittweisen Senkung der Unternehmenssteuern von 35 Prozent auf 15 Prozent jeder Prozentpunkt 100 Mrd. US-Dollar kostet, die ja irgendwie wieder eingespielt werden müssen. Wie ein solches Loch realistisch wieder geschlossen werden kann, ohne neue Schulden zu machen, ist offen. Nur mit dem Verstopfen von Steuerschlupflöchern wird dies nicht gelingen. Oftmals wird damit argumentiert, dass höhere Realeinkommen zu mehr Umsatz führen und somit auch wieder neue Steuereinnahmen generiert werden. Doch das trifft nur bedingt zu, denn lediglich Arbeitnehmer mit einem geringen oder mittleren Einkommen sind geneigt, ihre "Steuergeschenke" in den Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen, wohingegen die vermögenden Steuerzahler nur bedingt zusätzlichen Konsumbedarf haben. Insgesamt soll nicht nur der Spitzensteuersatz und die Anzahl der Einkommensteuergruppen gesenkt, sondern auch zusätzlich die Erbschaftssteuer abgeschafft werden.Darüber hinaus machen Handelsstreitigkeiten der USA mit dem Nachbarn Kanada das Chaos derzeit perfekt. Kanada sei sehr grob zu den USA, hatte sich Trump beklagt und angekündigt, auf kanadische Weichholz-Importe einen Strafzoll von 20% zu erheben. Washington wirft Kanada vor, die kanadische Holzwirtschaft unzulässig zu subventionieren - ein Vorwurf, dem Kanada scharf widersprach. Trumps Maßnahme werde vielmehr die Kosten für amerikanische Familien erhöhen, die Häuser bauen oder renovieren wollten, hieß es in einer Mitteilung der kanadischen Regierung. Vor dieser Folge der aggressiven US-Handelspolitik warnte auch der Verband der US-Wohnungsbauunternehmen: Protektionistische Maßnahmen zur Stützung einheimischer Holzproduzenten gingen klar zu Lasten von Millionen an US-Hauskäufern. Ergo: Die Rechnung für Protektionismus zahlt am Ende der Verbraucher. Doch die neue US-Regierung will auch noch andere heimische Branchen (Aluminium-Hersteller, Chip-Branche und Schiffsbau) unter "Artenschutz" stellen.27. April 2017, © Baader Bank AG

Klaus Stopp ist Head of Market Making Bonds der Baader Bank.