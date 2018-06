15. Juni 2018. MÜNCHEN (Baader Bank). Nach dem stärksten Anstieg der Kerninflationsrate in den USA seit sechs Jahren (2,2 Prozent ggü. VJ) war die gestrige geldpolitische Straffung alternativlos und stellte für keinen Marktteilnehmer eine Überraschung dar. Bereits seit vielen Wochen galt die jetzt beschlossene Anhebung des Zielbands der Fed-Fund-Rate um 25 Basispunkte (BP) auf 1,75 Prozent -2,00 Prozent als beschlossene Sache und es wurde nur noch darüber diskutiert, ob in den verbleibenden Monaten bis zum Jahresultimo noch eine oder sogar zwei weitere Zinserhöhungen beschlossen werden.Die Spekulation hierüber ist allerdings obsolet, denn im Ausblick signalisierten die Fed-Vertreter noch zwei weitere Zinserhöhungen in 2018. Damit reagierte Jerome Powell auf die anhaltend guten Wirtschaftsdaten in den USA, welche u.a. auf die Steuerreform der US-Regierung zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass die "forward guidance" angepasst wurde. Denn die Aussage, dass der Zins noch einige Zeit unter neutralem Niveau bleiben wird, ist in diesem wirtschaftlichen Umfeld nicht mehr vertretbar.Interessant wird in diesem Zusammenhang allerdings sein, wie die chinesische Notenbank (PBOC) auf das höchste Niveau bei den US-Leitzinsen seit 10 Jahren reagieren wird. In der Vergangenheit wurde oftmals auf einen solchen Zinsschritt mit einer marginalen Erhöhung bei den Offenmarktgeschäften reagiert. Jedoch ist dies kein immerwährender Automatismus, da die Zinsen in China mit ca. 3,65 Prozent für 10-jährige Bonds schon ein etwas höheres Level erreicht haben. Und so ist es auch zu begründen, dass die Anpassung aus China heute Morgen ausfiel. Des Weiteren ist man bei der Bank of Japan (BoJ), wo morgen über die weitere geldpolitische Entwicklung diskutiert wird, davon überzeugt, die Grundausrichtung nicht verändern zu müssen. Somit wird vermutlich in der Woche der Notenbanken lediglich eine von vier Zentralbanken an der Zinsschraube gedreht haben.Draghi in der Zwickmühle

Behält Christian Lips Recht? Der Chefökonom der NordLB meint, der 14. Juni könnte ein historisches Datum markieren. Dann nämlich, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Tag die entscheidende Weiche in Richtung Zinswende stellt. Sicher kann man davon ausgehen, dass der EZB-Rat bei seiner Sitzung in Riga die Debatte über das Ende der zunächst bis September terminierten Anleihekäufe beginnen wird. Ob aber bereits ein Konsens gefunden wird, darf wegen der aktuellen Entwicklungen insbesondere in Italien zumindest mal in Frage gestellt werden.

"Spielt Draghi weiter auf Zeit?"Die EZB ist jedenfalls erneut in eine Zwickmühle geraten. Da ist zum einen eine florierende Konjunktur in Euroland, was für eine Zinserhöhung und eine Straffung der Geldpolitik spricht. Da ist zum anderen aber die instabile Situation in Italien, von dessen Regierung man nicht weiß, welchen Kurs sie mit Blick auf den Euro und die Verschuldung fahren wird. Schließlich wurde dort eine Links-Rechts-Regierung aus Fünf Sterne-Bewegung und Lega gewählt, die höhere Staatsausgaben und Steuersenkungen verspricht. Letzteres könnte EZB-Präsident Mario Draghi dazu bewegen, nochmals auf Zeit zu spielen und eine Entscheidung über ein Ende der Ankäufe von Staatsanleihen weiter hinauszuzögern.Aber nicht von Ungefähr haben zahlreiche Notenbanker in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder darauf gedrängt, den Einstieg in den Ausstieg zu wagen. Schließlich läuft die EZB Gefahr zum dominanten Gläubiger der Euroländer zu werden, hat sie doch bereits Staatsanleihen für 2 Billionen Euro in ihren Büchern.







Wir erinnern uns an jene historischen Wörter von Mario Draghi, als er 2012 in seiner Rede versprochen hatte, den Euro zu retten - koste es, was es wolle ("Whatever it takes"). Diese Aussage galt damals als unbeschränkte Beistandsgarantie für Länder, gegen die spekuliert wurde. In der Folge brachte die EZB den Ankauf von Staatsanleihen (QE = Quantitative Easing) auf den Weg, der bis heute anhält. Doch inwieweit kann die Beistandsgarantie auch für Italien gelten? Natürlich weiß auch Draghi, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nicht mit Griechenland vergleichbar ist. Umso schwerer würde ein "Whatever it takes" für sein Heimatland wiegen."Gilt ein "Whatever it takes" auch für Italien? "Wink mit dem Zaunpfahl für Rom





In Italien weiß man genau, was gemeint ist, wenn von Spreads oder Risikoaufschlägen für Staatsanleihen die Rede ist. Selbst in populären Zeitungen werden diese aufmerksam verfolgt. Dieser Wert, der in Basispunkten (BP) angegeben wird, beschreibt den Aufschlag, den das Land als Schuldner seinen Gläubigern mehr bezahlen muss, als es die Bundesrepublik Deutschland als bester Schuldner der EU tun muss. Damit ist der Spread eine Indikation für die Kreditwürdigkeit, die man einem Schuldner beimisst.

"Italiens Wirtschaftsminister Tria konnte Märkte beruhigen."Nachdem sich die Euro-kritische Regierungsallianz in Rom gefunden hatte, war die Rendite für zehnjährige italienische Staatsanleihen auf bis zu 3,40 Prozent nach oben gesprungen - auf den höchsten Stand seit über drei Jahren. Wenn man so will, war das für Rom der "Wink mit dem Zaunpfahl" durch die Kapitalmärkte. Als Reaktion versicherte Wirtschaftsminister Giovanni Tria, die Koalition werde das Wachstum durch Investitionen und Strukturreformen ankurbeln, und nicht durch eine Erhöhung der Schulden. Auch von einem Euro-Ausstieg nahm man plötzlich wieder Abstand. Dies konnte die Märkte beruhigen, prompt gingen die Spreads wieder zurück. Bei einer Rendite von aktuell rund 2,83 Prozent weisen italienische Staatsanleihen einen Spread gegenüber Bundesanleihen von 235 BP auf. Die disziplinierende Funktion der Märkte hat zunächst also gewirkt. Zwischendurch waren die Spreads sogar noch etwas enger zusammengegangen, nachdem Italiens umstrittener Europa-Minister Paolo Savona eine Kehrtwende mit Blick auf den Euro hingelegt hatte. Er, der eigentlich mal aus dem Euro aussteigen wollte und sich deutschfeindlich geäußert hatte, pries nun plötzlich am Mittwoch die Gemeinschaftswährung als unverzichtbar und war voll des Lobes für Deutschland.Die Erleichterung am Anleihenmarkt steht allerdings auf dünnem Eis. Denn eine Verschuldung von 132 Prozent des BIPs kombiniert mit einer populistischen Regierung bietet genügend Grund zur Skepsis. Dies wird auch durch den Umstand deutlich, dass zu Zeiten der Regierungsbildung sowohl Bürger als auch Unternehmen rund 1 Milliarden Euro pro Tag ins sichere Ausland brachten, wie die "Süddeutsche" berichtete.





Diese Kapitalflucht nach Deutschland trägt zu einem Anstieg der sogenannten Target-2-Salden bei, welche die Geldströme im europäischen Zahlungsverkehrssystem widerspiegeln. So stellt die Deutsche Bundesbank fest, dass ihre Guthaben im Target-2-System im Mai um 50 auf 956 Milliarden Euro gestiegen sind. Damit erreichen die Forderungen der deutschen Notenbank an die Europartner ihren bisher höchsten Stand. Umgekehrt steht die italienische Notenbank mit dem Rekordwert von 456 Milliarden Euro in der Kreide - Tendenz steigend. Target-2 stellt ein Verrechnungssystem dar, über das sich die Europartner untereinander unverzinslich mit Kapital aushelfen. Innerhalb des Systems bildet sich dann ein Negativsaldo, wenn ein Mitgliedsland dauerhaft mehr in einem anderen kauft oder investiert. Umgekehrt entstehen Positivsalden.

"Steuerzahler wäre der Gelackmeierte."Solange Italien Mitglied der Euro-Zone bleibt, sind auch die Target-2-Guthaben der Bundesbank prinzipiell kein Problem. Kritisch wird es aber, sollte Rom der Euro-Zone den Rücken kehren wollen. Dann bliebe die Bundesbank auf ihren Forderungen sitzen - und der Steuerzahler wäre der Gelackmeierte. Daher werden die Märkte auch weiterhin die Risikoaufschläge für Staatsanleihen genau im Auge behalten.Parlament in London hat Angst vor eigener Courage





Noch am Vortag hatte man für Theresa May ein Desaster erwartet. Nun hat die Angst vor einer schwachen Regierung dafür gesorgt, dass die britische Premierministerin noch einmal davongekommen ist. So hat das Parlament in London mit knapper Mehrheit darauf verzichtet, die Kontrolle über die künftigen Brexit-Verhandlungen an sich zu reißen. Um ausreichend proeuropäische Abgeordnete aus der eigenen Fraktion auf ihre Linie zu bringen, musste May offenbar zugestehen, wesentliche Forderungen der Tory-Rebellen in einer späteren Phase des Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen.

"Desaster für May konnte abgewendet werden."Wäre dem Änderungsantrag zur Withdrawal Bill stattgegeben worden, hätte es den Abgeordneten mehr Einfluss auf den Verlauf des EU-Austritts gegeben. May hätte sich dann das EU-Austrittsgesetz vom Parlament bis 30. November absegnen lassen müssen. Bei einer Ablehnung hätten dann die Abgeordneten die Regierung sogar auffordern können, erneut mit Brüssel zu verhandeln.





Der Gesetzentwurf über das EU-Austrittsgesetz wird derzeit im Ping-Pong-Spiel so lange zwischen Oberhaus und Unterhaus hin und her geschoben, bis sich beide Häuser auf einen gemeinsamen Wortlaut einigen können. Schon am kommenden Montag, wenn der Gesetzentwurf wieder im Oberhaus liegt, wird man sehen, ob May mit ihren Zugeständnissen Wort hält. Damit ist rund zehn Tage vor dem EU-Ratsgipfel noch nicht erkennbar, wie man das Grenzproblem zu Nordirland lösen kann.

"Ping-Pong zwischen Oberhaus und Unterhaus. Doch nicht nur hier rächt sich die verspielte Zeit. Insbesondere Unternehmen können nicht nachvollziehen, dass sie zwei Jahre nach dem Brexit-Votum immer noch keine Klarheit darüber haben, wie das künftige Verhältnis zur EU aussehen soll. Die Frustration in seiner Branche nehme täglich zu, klagt ein Vertreter der Transportindustrie. Da viele Unternehmen es ohnehin nicht mehr schaffen, sich bis zum Austrittstermin am 29. März 2019 entsprechend vorzubereiten, holen sie ihre Notfallpläne aus der Schublade. Für den Hafen in Dover mag aber selbst das nicht viel nützen. Denn dort befürchtet man Rückstaus bei der Abfertigung und Zollkontrolle von LKWs von 30 Kilometern Länge.Nicht von Ungefähr hat inzwischen Paris London als Europas führendes Ziel für Direktinvestitionen abgelöst. Wie eine Studie der Wirtschaftsberatung von Ernst & Young (EY) ergab, sei dies eine Folge des geplanten EU-Austritts und der Wirtschaftsreformen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Liberalisierung des französischen Arbeitsmarktes. Paris liegt demnach erstmals in den Befragungen vor London. Berlin kam in dem Ranking auf Platz drei, Frankfurt folgt an vierter Stelle.Zweifel an Trumps Handelsbilanzdefizit





Manchmal ist es für die Beurteilung von Situationen gut, die Sichtweise zu wechseln. Dies hat Zhang Zhiwei, seines Zeichens China-Chefanalyst bei der Deutschen Bank, getan. Er und seine Kollegen zweifeln die Existenz des Handelsdefizits an, mit dem D. T., der Unberechenbare, seinen Wirtschaftskrieg rechtfertigt. Bekanntlich begründet der US-Präsident seine Strafzölle ja mit einem "unfairen System", in dessen Rahmen die Amerikaner jährlich 550 Milliarden Verlust machen würden. Dass ein solches Handelsdefizit nach gängiger Rechnung besteht, stellen laut "Bloomberg" die Analysten der Deutschen Bank gar nicht in Abrede. Sie bezweifeln aber den Sinn der angewandten Rechnung.

"Studie von Deutscher Bank widerlegt US-Rechnung."Denn wenn man auch die Werte der Waren mit berechnet, die US-Unternehmen im Ausland verkaufen, ergibt sich nach der Studie kein Defizit, sondern ein Überschuss von satten 1,4 Billionen US-Dollar. Dies ergibt sich laut Deutscher Bank aus einem "aggregierten Umsatzüberschuss", der sowohl direkten Handel als auch die Umsätze multinationaler Unternehmen einbezieht. Handels- und Unternehmensdaten werden normalerweise nicht kombiniert. Aber wenn man alle Handelsdaten, Umsätze von US-Unternehmen in anderen Ländern und ausländischen Gesellschaften in den USA zusammenzählt, haben US-Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren laut Zhiwei mehr in den Rest der Welt verkauft als andere Länder in die USA verkauft haben.Am Beispiel von iPhones machte er klar, um was es geht. Da diese nicht als Ausfuhren in die Statistik einfließen, weil sie von chinesischen Tochterfirmen durchgeführt würden, ergibt sich ein schräges Bild. Denn in der Tat haben die USA in China mehr iPhones verkauft als im eigenen Land. Dies trug laut Zhiwei zu einem Überschuss der USA von 20 Milliarden Euro gegenüber China bei.Diese Rechnung, bei der Deutschland gegenüber den USA weiterhin einen Überschuss hält, lässt zumindest uns neu nachdenken. Ob es der Mann im Oval Office tut, bezweifeln wir. Brad Setser, ein ehemaliger Mitarbeiter im US-Finanzministerium, sagte schon mal zu "Bloomberg", er halte nichts von diesem Ansatz. Eine solche Rechnung sei nicht vergleichbar und schaffe mehr Probleme, als sie löse…von Klaus Stopp.15. Juni 2018, © Baader Bank

Über den Autor

Klaus Stopp ist Head of Market Making Bonds der Baader Bank.Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.