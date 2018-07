Klaus Stopp blickt umfassend auf die Wochen am Rentenmarkt zurück.

Bereits im Juni hatte Mario Draghi auf der Pressekonferenz der EZB im Groben die weitere geldpolitische Vorgehensweise erläutert. Obwohl die damals gemachten Ankündigungen schon mehr waren, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten, ist es nun an der Zeit, die vielen kleinen Bausteine etwas näher zu erläutern. Man könnte es auch durchaus als eine notwendige Feinadjustierung bezeichnen.

So wären Erläuterungen zu den weiterhin geplanten Reinvestitionen der endfälligen Anleihen und der Zinszahlungen hilfreich. Denn nicht zuletzt der zeitliche Horizont der Wiederanlage lässt Rückschlüsse auf die Zinserwartung der obersten europäischen Währungshüter zu. Ob allerdings ein so tiefer Einblick gewährt wird, darf zumindest bezweifelt werden. Und so werden die Analysten auch weiterhin damit beschäftigt sein, die Kommentare der Notenbanker auf Hinweise zu untersuchen, ob ein kurzfristiges Zwischenparken der Gelder oder die von der amerikanischen Notenbank verwendete "Operation Twist" bevorzugt wird.

Jedoch beschäftigt die Finanzmärkte auch noch eine andere Frage. So besteht nach dem für August geplanten Ende des dritten Hilfspakets für Griechenland zumindest theoretisch die Möglichkeit, griechische Staatsanleihen wieder in den Fundus der für die EZB ankaufbaren Anleihen aufzunehmen. Eine solche in die Zukunft gerichtete Ankündigung wäre also durchaus denkbar, auch wenn es jetzt noch als zu früh erscheint. Wahrscheinlich wird man zuerst das Urteil der Investoren bei einer zu erwartenden Neuemission abwarten, um anschließend dosiert den Markt damit zu konfrontieren.

Es kann heute aber auch durchaus nur zu einer Wiederholung des Statements vom Juni kommen, was allerdings die Marktteilnehmer enttäuschen würde. Es kommt also bei der heutigen Pressekonferenz von "Super-Mario" wieder auf jedes einzelne Wort an. Und es ist zu befürchten, dass wir hinterher nicht viel schlauer sein werden, als wir es vorher schon waren.

Pekings Gratwanderung auf dem Schuldenberg

Die Wirtschaftsmacht China ist seit Monaten insbesondere wegen des Handelskriegs mit den USA in den Schlagzeilen. Wenn es schlecht läuft, kann der Zollstreit die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft im Reich der Mitte durchaus bremsen. Es wurde daher bereits gemutmaßt, Peking könne den Handelskrieg zu einem Währungskrieg ausdehnen, wofür der sinkende Wert des Yuan ein Indiz wäre. Die Verbilligung der chinesischen Währung könnte aber auch andere, fundamentale Ursachen haben.

Die Rede ist von dem gigantischen Schuldenberg, mit dessen Hilfe China seine führende Rolle in der Weltwirtschaft finanziert. Ein erstes offensichtliches Zeichen, wie riskant die Gratwanderung auf dem Schuldenberg ist, hat nun die Pleite des Großkonzern Wintime Energy gezeigt. So ist das Kohleunternehmen in der nördlichen Provinz Shanzim unter einer Schuldenlast von 11 Mrd. USD zusammengebrochen.

Nachdem Pekings Notenbank jahrelang die Konjunktur mit Niedrigzinsen befeuert hat, treten nun immer mehr die Risiken eines auf Schulden basierten Wirtschaftswachstums zutage. Mit mehr als 29 Bill. USD ist der chinesische Schuldenberg der zweithöchste der Welt. Gleichzeitig ist die Schuldenquote mit rund 300 Prozent des BIPs für einen Emerging Market außerordentlich hoch. Aufgrund der hohen Verschuldungsrate steigen natürlich auch die Gefahren von Kreditausfällen.

Die Frage ist nun, ob es Peking rechtzeitig gelingt, auf die Kreditbremse zu treten. Tatsächlich hat Präsident Xi Jinping bereits Schattenfinanzierungen eingedämmt, die Zinsen erhöht und Vermögensverwalter stärker reguliert. Neben einer Wachstumsdelle hatte dies allerdings auch Kreditengpässe bei Unternehmen zur Folge - siehe Wintime, das plötzlich eine Anleihe nicht mehr bedienen konnte. Man muss befürchten, dass in diesem Jahr weitere Pleiten folgen werden. Kein Wunder also, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) immer wieder vor der Überschuldung Chinas warnte.

Dass in einer solchen Situation der Handelskrieg mit den USA die Lage noch verschärft, dürfte klar sein. Strafzölle treffen Peking zur Unzeit, in der die Notenbank ohnehin nur eingeschränkt reagieren kann. Der Protektionismus von D. T., dem Unberechenbaren in Washington, scheint China zu zwingen, eher wieder mehr Geld als geboten wäre, in die Wirtschaft zu pumpen - was das Risiko eines Kollapses weiter erhöht.

Ein No-Deal aus Versehen?

Die Verhandlungen sind festgefahren. Seit Monaten kommen die Unterhändler aus Brüssel und London bei ihren Gesprächen über den Brexit nicht voran. Damit steigt die Gefahr eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne Vereinbarung (No-Deal) weiter an. Was dann passieren würde, weiß niemand so genau. Aber irgendeine Art von Chaos wäre es wohl schon, wenn das Regelwerk für den Luftverkehr oder der Status von EU-Ausländern in Großbritannien und Briten in der EU offen bleiben würde. Nun hat sich der Online-Händler Amazon zu Wort gemeldet, weil er innerhalb von zwei Wochen Unruhen und Aufstände in der Bevölkerung aufgrund von Lieferengpässen befürchtet, sollte Großbritannien ohne vertragliche Vereinbarung aus der EU ausscheiden, wie die "Times" schreibt. Auch Logistiker warnen seit Monaten, dass Zoll- und andere Sicherheitskontrollen zu erheblichen Rückstaus an Nadelöhren wie den Kanalhäfen und der Zufahrt zum Tunnel führen dürften.

Dass die Gefahr eines No-Deals gestiegen ist, darauf wies auch der neue britische Außenminister Jeremy Hunt hin, als er dieser Tage seinen bundesdeutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin besucht hat. Es bestehe derzeit ein sehr echtes Risiko, dass es "aus Versehen" zu einem Brexit ohne Abkommen komme, warnte Hunt. Ist das nun eine reale Gefahr oder baut hier London nur indirekt Druck auf? Immerhin fordert Hunt von der EU eine konstruktivere Rolle mit einem "wirklich neuen Ansatz", whatever that means. Und wenn er dann darauf hinweist, dass es hochgradig schädlich für "diese großartige Partnerschaft" wäre, wenn bei einem No-Deal die Einstellung einer ganzen Generation Briten zu Europa negativ beeinflusst würde, dann sagt er nichts anderes als Ressentiments gegenüber der EU voraus. Damit bringt die britische Regierung indirekt den Gedanken ins Spiel, dass die EU in Großbritannien schnell zum Sündenbock werden könnte, sollte es tatsächlich zu den oben genannten Lieferengpässen kommen. Klar, die Regierung in 10 Downing Street wird immer Brüssel den Schwarzen Peter zuschieben, wenn etwas schiefläuft.

80 Prozent der Fragen zwischen Brüssel und London gelten zwar als ausverhandelt. Aber Knackpunkte wie die irische Grenzfrage sind weiter offen. London möchte nach dem Brexit eine Freihandelszone für Waren und Agrarprodukte, aber nicht für Dienstleistungen. Das nennt die EU Rosinenpickerei. Scheidet Großbritannien ungeregelt aus der EU aus, könnten schon im März 2019 Grenzkontrollen eingeführt werden.

Die Frage wäre nun, ob sich die Verhandlungspartner nicht tief in die Augen schauen sollten, um über eine Fristverlängerung für die Austrittsverhandlungen nachzudenken. Dies ist laut EU-Verträgen immerhin möglich - wenn auch mit Zustimmung aller Mitgliedsländer. Inzwischen hat May ihren frisch ernannten Brexit-Minister Dominic Raab kaltgestellt. Von nun an will die Premierministerin die Gespräche mit der EU selbst leiten. Der Brexit wird also ab sofort Chefsache sein!

