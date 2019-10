Baader Bank bis zur Kulmbacher Brauerei – der neue Index

Baader Bank, SpVgg Unterhaching oder die Kulmbacher Brauerei – diese Aktien finden Sie im neuen Mittelstandsindex der Börse München. Gemeinsam mit dem Index-Provider Solactive hat die Börse München einen All-Share-Index auf das erfolgreiche Mittelstandssegment m:access aufgelegt (WKN SLA8MK), in dem derzeit 63 Unternehmen abgebildet werden. „Die Börse München unterstreicht mit diesem Index ihren Anspruch, die deutsche Börse für den Mittelstand zu sein“, erklärt Dr. Robert Ertl, Vorstand des Börsenbetreibers Bayerische Börse AG, die Intention. Der Index wurde zum 30. Juni 2009 zurückgerechnet, der Startwert wurde auf 1.000 Punkte normiert. Alle Unternehmen werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, jedoch mit höchstens 15 Prozent Anteil. Aktuell (am 21.10.2019) steht der Index bei 2.565 Punkten.

„Auch wenn es schwierig ist, einen All-Share-Index von über 60 Unternehmen mit einem Auswahlindex zu vergleichen, so hat der m:access-Index als Performance-Index (GTR) doch gezeigt, dass er über den Zeitraum von zehn Jahren eine vergleichsweise geringe Volatilität von durchschnittlich 11,09 Prozent p.a. mit einer durchaus soliden jährlichen Rendite von 9,55 Prozent verbindet (Betrachtungszeitraum vom 30.06.2009 bis 30.09.2019) und sich m:access damit als attraktives Segment für Investoren darstellt“, macht Ertl deutlich.

„Solactive ist ein mittelständischer Index-Provider mit starker Verwurzelung in Deutschland, der seine Dienstleistungen rund um den Globus anbietet. Insofern haben wir mit großem Interesse und Leidenschaft den m:access- Index kreiert, der den deutschen, börsennotierten Mittelstand quasi repräsentativ abbildet und somit für Emittenten wie Investoren eine verlässliche Benchmark bildet“, so Timo Pfeiffer, Head of Research bei Solactive.

„Mit Solactive haben wir einen zuverlässigen und routinierten Index-Provider gefunden, der drei All-share-Indizes zu m:access anbietet“, präzisiert Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. „Auf unserer Website weisen wir den GTR prominent aus, der die Dividenden als Performance-Index mitberechnet, vergleichbar mit der DAX-Familie. Außerdem wird noch ein reiner Kurs-Index (PR: WKN SLA8MH) und ein Netto-Performance-Index (NTR: WKN SLA8MJ), also abzüglich der auf Dividenden zu entrichtenden Steuer, berechnet“, erklärt Feiler.

Quelle: Börse München, eigene