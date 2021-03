BaFin vernachlässigte interne Kontrollen

Nach Recherchen des Handelsblatts ahndete die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) es in den vergangenen Jahren kaum, wenn Mitarbeiter ihre privaten Wertpapiergeschäfte nicht so zügig meldeten, wie vorgeschrieben. Private Transaktionen müssen unverzüglich angezeigt werden. Es gab aber auch Meldungen, die erst nach der einmal im Jahr verschickten Aufforderungen, die sogenannte Vollständigkeits- und Negativerklärung für das Vorjahr abzugeben, eingingen.



Das legt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler nahe. „Nach Angaben der BaFin stellt die jährliche Abgabe dieser Vollständigkeits- und Negativerklärung für viele Beschäftigte erfahrungsgemäß einen Anlass dar, nachzuprüfen, ob alle Geschäfte bereits angezeigt wurden“, heißt es dort. „Der BaFin war also schon immer klar, dass viele Mitarbeiter mit Verspätung melden und nicht unverzüglich. Sie trickst in ihrer Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit und sagt immer nur die halbe Wahrheit“, sagte Schäffler dem Handelsblatt.