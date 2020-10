BaFin-Mitarbeiter handelten auch mit Grenke-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Drei Beschäftigte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht haben im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 30. September 2020 zwölf private Finanzgeschäfte mit Bezug zur Grenke AG angezeigt. Das teilte jetzt das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler mit.Im besagten Zeitraum haben zwei Beschäftigte insgesamt vier Geschäfte in die Aktie der Grenke AG angezeigt und gehandelt. Ein Beschäftigter habe insgesamt acht Geschäfte in Finanzinstrumente mit Bezug zur Grenke AG angezeigt und gehandelt, heißt es in der Antwort weiter. Gegen den Konzern stehen schwere Bilanzfälschungsvorwürfe im Raum. Derzeit läuft eine Sonderprüfung der BaFin.