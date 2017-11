BYD zieht wieder durch

Unser Short vom Oktober, BYD, lief viele Wochen wie am Schnürchen. Nun wäre genug der Short-Gewinne, Zeit zum Realisieren. Bei den deutschen Autotiteln ist es noch nicht soweit, behalten Sie dort gerne Ihre Positionen in Memorys, Discount-Calls und Bonussen – siehe Investmentideen zuletzt und abzulesen in unserer Übersicht . BYD jedoch war unsere Short-Idee aus Sicht der Überhitzung und aus Sicht des Charts. Denn bei gut 10 Euro war man nah am Zehnjahreshoch und das knackte man im ersten Anlauf nicht. Ihr Handwerkszeug auf der Long-Seite:. Pessimisten können mit dergegenhalten. Nun hat sich die Aktie beim Zwischentief bei 7,20 Euro aus dem September gefangen. Abgesehen von Deutsche Bank hat übrigens kein namhafter Emittent Produkte im Angebot, bei den Hebeln gibt es größer fünf nichts zu finden. Allerdings ist die Aktie per se schon volatil genug.

Mehr zu BYD und den Autoaktien gibt es auch nächste Woche in unserem reichhaltigen Webinarangebot zu hören, dazu können Sie sich gerne die Einschätzungen zum Markt von Egmond, Daniel und Franz-Georg aus den letzten Tagen anhören – die Aufzeichnungen sind verfügbar.

Unser Handwerkszeug für den DAX als Ergänzung:

CE75DA auf der Short-Seite

DD1Z87 auf der Long-Seite

TB5TDS für spekulative Nordex-Comeback-Spekulanten

CQ0F77 – unser Langfrist-Short bei Lufthansa

SC7CES - unser Inliner des Tages auf den DAX

HW7ZES - unser Inliner des Tages auf Evotec

HU9V74 – Kurzfristcomeback bei Evotec als Trade

CV3Y40 – Langfristabsicherung TecDAX

