München / Shenzhen, 12. August 2020 – BYD Co. Ltd., ein weltweit führender Hersteller wiederaufladbarer Lithium-Batterien, gibt die Kompatibilität der neuesten Generation seiner modularen Energiespeichersysteme Batterie-Box Premium HVM mit der Symo Hybrid Wechselrichterserie des österreichischen Solarenergieexperten Fronius Solar Energy bekannt. Die Kompatibilität der Battery-Box Premium HVS und HVM mit Fronius Symo GEN24 Plus wird in Kürze ebenfalls bestätigt.

BYD und Fronius arbeiten seit 2017 erfolgreich zusammen. Die Partner bieten Kunden auf dem europäischen und australischen Markt hocheffiziente Energie- und Energiespeicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen. Zusammen bieten das Energiespeichersystem BYD Battery-Box und der Fronius Symo Hybrid Wechselrichter maximale Unabhängigkeit sowie eine dreiphasige Notstromversorgung. Die Kombination des Battery-Box-Speichersystems von BYD mit dem Wechselrichter Symo GEN24 Plus überzeugte auch die Fachjury des Intersolar AWARD 2020, mit dem Fronius ausgezeichnet wurde. Neben den ausgereiften Funktionen des Wechselrichters, wie einfacher Installation und Inbetriebnahme, dem nachhaltigen Servicekonzept sowie bedarfsorientierten Notstromvarianten und dem innovativen aktiven Kühlungskonzept, war die Fachjury besonders von der maximalen Systemeffizienz in Verbindung mit dem Hochspannungsspeichersystem BYD Battery-Box beeindruckt.





„Wir schätzen Fronius als langjährigen Partner mit großem Fachwissen und hohen Qualitätsstandards“, erklärt Julia Chen, Global Director von BYD Battery-Box. „Mit der zusätzlichen Funktionalität der Battery-Box Premium Linie in Kombination mit den Wechselrichterlösungen von Fronius können wir unseren Kunden eine Lösungskombination bieten, die noch mehr Anwendungen abdeckt – einschließlich On- und Off-Grid-Projekte, Backup und Notstromversorgung.“





„Die Battery-Box Premium gewährleistet nicht nur eine hohe Energiespeichereffizienz für unsere Kunden. Der modulare Aufbau und das breite Funktionsspektrum des Systems bieten auch die Flexibilität, ein breites Spektrum von Projektabläufen abzudecken, die Kunden jederzeit durch Hinzufügen weiterer Module oder Systeme skalieren können“, so Martin Hackl, Global Director Solar Energy bei der Fronius International GmbH. „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit BYD, die weiterhin in die Entwicklung zukunftsorientierter Energiespeicherlösungen investieren, fortzusetzen."

BYD Battery-Box Premium und kompatible Wechselrichter von Fronius

Die aktuelle Generation der Battery-Box Premium erweitert die Funktionalität der modularen Energiespeicher. Das System basiert auf der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) von BYD für maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung. Es erfüllt damit anspruchsvollste Industriestandards, wie den VDE-AR-E 2510-50 Sicherheitsstandard.

Die Battery-Box Premium Systeme unterstützen Parallelschaltungen ohne zusätzliche Kommunikationsgeräte zu benötigen und sind daher noch flexibler, skalierbarer und decken ein noch breiteres Spektrum von Anwendungsszenarien ab als die Vorgängerserie. Alle Modelle sind für leistungsstarke Notstromversorgung ausgelegt und eignen sich sowohl für den On- als auch Off-Grid-Einsatz. Die Systeme zeichnen sich zudem durch das patentierte modulare Stecksystem aus und benötigen keine interne Verkabelung, was ein Höchstmaß an Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit ermöglicht. In Kombination mit dem optimierten Design und einem neuen Verriegelungsmechanismus, macht dies die Installation noch einfacher und verkürzt die Installationszeit. Die Internetfähigkeit des Systems und eine App vereinfachen die Einrichtung, Software-Updates und die Systemüberwachung.

Das Battery-Box Premium HVM System besteht aus bis zu 8 HVM-Batteriemodulen mit je 2,76 kWh, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von bis zu 22,1 kWh zu erreichen. Die Kombination von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVM erreicht eine maximale Kapazität von 66,2 kWh.



Das Battery-Box Premium HVS System besteht aus jeweils 2 bis 5 HVS-Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von 5,1 bis 12,8 kWh zu erreichen. Die Kombination von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVS erreicht eine maximale Kapazität von 38,4 kWh.

Die Fronius Wechselrichter-Produktlinie Symo Hybrid ist kompatibel mit den Battery-Box Premium Modellen HVM 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 und 22,1 kWh.

Die Wechselrichterlinie Symo GEN24 Plus wird mit den Modellen Battery-Box Premium HVS 5.1 / 7.7 und 10,2 kWh sowie den HVM Modellen 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 und 22.1 kompatibel sein.

Informationen zur Konfiguration sind verfügbar unter: www.bydbatterybox.com/

Über BYD

Die BYD Company Ltd. ist eines der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen in China. Seit der Gründung 1995 hat BYD fundiertes Fachwissen im Bereich wiederaufladbarer Batterien aufgebaut und wurde zu einem unermüdlichen Vorsprecher für nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen hat mit seinen Lösungen für erneuerbare Energien erfolgreich global expandiert und verfügt über Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Regionen. Der Aufbau eines Zero Emissions Energy Ecosystem – mit kosteneffizienter Solarenergieerzeugung, zuverlässiger Energiespeicherung und hochmoderner Elektromobilität– hat BYD als führendes Unternehmen im nachhaltigen Energie- und Transportbereich etabliert. BYD ist an den Börsen von Hong Kong und Shenzhen notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.byd.com



