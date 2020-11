BYD, Nio oder Xiaomi – die stärkste Wahl aus China

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leser,

die US-Wahl ist zu dieser Stunde noch immer nicht “entschieden”. Joe Biden aber wird wohl zum neuen US-Präsidenten ernannt werden. Die Demokraten gelten als Vertreter des Wall Street-Establishments und werden von “der Wirtschaft” ebenso goutiert – oder sogar stärker -, als Donald Trump dies zuteil wurde. Wenn Sie also Geld anlegen, müssen Sie sich keine Sorgen machen.

Ein Vorteil der neuen Präsidentschaft – für Anleger – wäre der Umstand, dass chinesische Unternehmen wahrscheinlich noch stärkere Chancen haben werden als zuvor. Trump war in Sachen Handelsaktivitäten erklärtermaßen ein Feind Chinas. Diverse Zollstreitigkeiten sind uns wohl noch in Erinnerung.

Nun dürften die chinesischen Großkonzerne nach der US-Macht greifen dürfen. Unter anderem, aber nicht nur darin, liegt ein Erfolgsgeheimnis für Nio. Das Unternehmen ist auf dem Weg dazu, neue Rekorde aufzustellen. Das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Tagen alleine mehr als 33 % gewonnen. Nun ging es innerhalb von vier Monaten sogar um sage und schreibe 98 % aufwärts. In drei Monaten gewann Nio 198 %.

Elektroautos: Der neue Hype

Das Geheimnis: Nio ist nicht nur ein offensichtlich entwicklungsstarker Erbauer von E-Autos, sondern zugleich auch Profiteur davon, wenn und dass Biden das Klimaschutzabkommen wieder stärken möchte. Er wird Taten sprechen lassen müssen – allein die Medienmacht in den USA, die er nun im Rücken hat, wird ihn daran messen.

Nio soll derzeit sogar ein besonderes technisches Vermögen entwickelt haben: Es geht um 900 km Reichweite, die bis dato noch nicht einmal im Entferntesten möglich schienen. Dabei will das Unternehmen Wechsel-Stationen errichten, in denen innerhalb von fünf Minuten der Akku auszutauschen wäre, heißt es. Damit wiederum würde das Auto vergleichbar schnell wieder mit Energie versorgt sein wie übliche Verbrenner.

Zusätzlich mit der verlängerten Reichweite von 900 km wäre das Auto von Nio schlicht alltagstauglich. Ein Durchbruch, der gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Daher ist der Ausbruch nach oben nicht nur charttechnisch betrachtet keinesfalls beendet.

BYD schlägt sich derweil ebenso so stark. Das Unternehmen konnte den Kurs nach vielversprechenden Entwicklungen auch in den Corona-Monaten mehr als verdreifachen. Ein klares Signal dafür, dass BYD zumindest an den Börsen ebenbürtig im Vergleich zu Nio ist.

Schließlich bleibt aus China Xiaomi. Das Unternehmen gilt als kleiner Konkurrent von Apple und schafft es, den 5G-Markt jetzt schon technisch zu bedienen. Der Aufwärtstrend ist noch nicht ganz so gigantisch wie im Automobilsektor – aber ausreichend, um eine weitere Kursexplosion zu erwarten. China kommt – dessen bin ich mir auch und gerade nach der Wahl von Joe Biden recht sicher.





