BYD: Gefährliche Irrfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Eines steht fest: Die chinesischen Autobauer im Bereich der E-Mobilität werden mittel- bis langfristig die Märkte erobern. Der chinesische Markt für Fahrzeuge jeder Größe ist gewaltig. Und Chinesen greifen schon heute gern eher zu heimischen Produkten. Sofern diese günstiger als die Konkurrenz aus dem Ausland sind – und von gleichwertiger Qualität.

In Summe könnten daher – davon sind zumindest Auto-Experten überzeugt – die chinesischen Autobauer aufgrund der größeren Stückzahlen in Verbindung mit niedrigen Lohnkosten die ausländischen Fahrzeughersteller langfristig überholen.

Der chinesische Autobauer Byd hat dabei ganz eigene wertvolle Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Sowohl gegenüber den ausländischen als auch inländischen Fahrzeugherstellern. Denn Byd produziert viele Komponenten selbst und ist so unabhängiger von Zulieferern.

Der Experte nennt so etwas “Fertigungstiefe” oder auch “Wertschöpfungskette”. Zudem verfügt Byd über eine immense Erfahrung sowohl in der Produktion von Autos als auch in der Entwicklung und Herstellung von Batterien und Akkus.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Byd?

Anleger könnten sich aufgrund der guten Story nun für einen Einstieg bei der Byd-Aktie interessieren. Sofern der Wert noch nicht im Depot vorhanden. Als Hilfestellung für Investoren bieten sich dabei die Einschätzungen der Bank-Experten an. Doch diese sind bei der Byd-Aktie doch arg gespalten.

So sieht die Citigroup bei einem aktuellen Kurs von 244 HKD (Hongkong-Dollar) noch Potenzial bis 339 HKD. Die Credit Suisse nennt ein Ziel von 270 HKD. Der Analyst von Macquarie hingegen will nur ein Ziel von 166,90 HKD festlegen.

Statt nun in einer gefährlichen Irrfahrt den Einzel-Einschätzungen hinterher zu jagen, ist damit eher das durchschnittliche Niveau von 29 Experten interessant. Dieses kann mit rund 220 angegeben werden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.