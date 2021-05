BYD Co. Ltd.: Es droht Ungemach

von Manfred Ries

BYD: Die nächste Unterstützung ist in Gefahr

Von Manfred Ries

Montag, 3. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

alles Gute zum Wonnemonat Mai! Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Monatsbeginn besonders interessant: die …

… EMERGING MARKETS – und hier die Aktien der chinesischen BYD Co. Ltd. (WKN: A0M4W9). BYD ist nach eigenen Angaben der größte Produzent von Akkumulatoren und der größte Automobilproduzent in China. An der Börse in Frankfurt notiert der Titel zu Wochenbeginn bei 16,75 EUR und verliert damit 2,5 Prozent an Wert. Die Notierungen präsentieren sich bereits seit drei Wochen relativ schwach, nachdem die 20-EUR-Marke nicht geknackt werden konnte. Zwischenzeitlich liegen die Kurse von BYD wieder unterhalb ihrer 200-Tagelinie. Schlimmer noch: es droht ein nachhaltiger Durchbruch unter das November-Tief von 16,87 EUR. Der nächste charttechnische Support läge dann frühestens wieder im Bereich ~15 EUR. Das irritiert, denn BYD konnte zuletzt seinen Quartals-Nettogewinn – auf RMB-Basis – mehr als verdoppeln! Bahnt sich hier etwa eine günstige Kaufmöglichkeit an? Die Charttechnik gibt aktuell den Ton an, nach unten wie auch nach oben.

In Sachen KRYPTOS: Offenbar soll es offenen inländischen Spezialfonds in Deutschland ermöglicht werden, in KRYPTOS zu investieren. Das Fondsstandortgesetz (FoStoG) gibt den Anstoß dazu. Darüber berichtete die Börsen-Zeitung. Am vergangenen Mittwoch hatte ich Ihnen das Währungspaar ETH/USD vorgestellt. ETHEREUM hat zwischenzeitlich – am Montag – mit 3299,99 USD (+8,8%) ein neues Topp markiert! Und die Story geht offenbar weiter. Zwischenzeitlich werden von Analysten für das Währungspaar ETH/USD Kursziele ~5000 USD genannt. Unterdessen betrachten nicht alle Marktbeobachter das volatile Treiben der KRYPTOS mit Engelsaugen – Warren Buffett etwa gilt als BITCOIN-Kritiker. Doch wie gesagt: Die Story rund um BITCOIN & CO. geht weiter. Ich selbst rate Anlegern, etwaige Bestände in KRYPTOS, gleich welches Währungspaar, unbedingt mit einem Stop-Losskurs abzusichern, und diesen bei Bedarf relativ zügig anzuheben. Und – auch mal an Gewinnmitnahmen zu denken!

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund & munter und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

