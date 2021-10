BYD Co.: Break out auf neues Topp!

von Manfred Ries

BYD Co. Ltd. (Wochenchart): Ein wichtiger Widerstand wurde nach oben durchbrochen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: ein Blick auf die …

…Emerging Markets – heute soll es um die chinesische BYD Co. Ltd. (WKN: A0M4W9) gehen. Die Notierungen haben im Wochenverlauf einen kraftvollen Break out über das bisherige Allzeithoch bewerkstelligt. Dabei beziehe ich mich auf die in Frankfurt gehandelten Anteilsscheine auf EUR-Kursbasis.

Die BYD Co. Ltd. ist ein chinesischer Kfz- und Batteriehersteller für E-Autos. Komponenten für Mobiltelefone nehmen mit ~39% ebenso einen hohen Stellenwert ein. Auch wenn das KGV(2022e) von ~40 im Falle von BYD ambitioniert hoch erscheint, so bewertet das Gros der Aktienanalysten den Titel dennoch positiv. Dies gerade in der längerfristigen Zeitbetrachtung.

Wie gehts weiter? Anders als viele China-Titel aus dem Hightech-Segment konnte sich BYD relativ wacker gegen den jüngsten Verkaufsdruck internationaler Investoren stemmen. Das sollte den Notierungen auch weiterhin zu Gute kommen. Woran liegt‘s? Nun, während zahlreiche chinesische Hightech-Firmen unter staatlichen Reglementierungen litten – und immer noch leiden – werden andere Branchen eben hofiert. Aktuell werden in China alternative Antriebssysteme relativ stark gefördert. Tendenz: steigend. Kein Wunder, sieht China sich künftig doch als weltweit führend in Sachen E-Mobility.

BYD beschloss die Woche an der Börse in Frankfurt bei einem Schlusskurs von 32,70 EUR (+3,9%). Die Kursbereiche ~29 EUR und ~25 EUR gelten als Support; sprich: als Unterstützung.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch in China. Aber bitte unter Beachtung der Regeln des Money Managements!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.