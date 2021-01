BYD Aktie: Das stellt wirklich alles in den Schatten!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg der BYD-Aktie an der Börse hat am Donnerstag erstmals seit langem wieder einen kleinen Dämpfer erhalten. Von ihrem Allzeithoch bei 28,02 Euro am Dienstag, das die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten am Mittwoch noch weitgehend verteidigt hatten, blieben am Donnerstagnachmittag in Frankfurt noch rund 26,60 Euro übrig. Doch auch so notiert die Aktie von BYD noch knapp 15 Prozent höher als vor Wochenfrist, das Monatsplus liegt bei etwa 40 Prozent. Kein Wunder, hatte der Konzern zuletzt doch einen echten Big Deal vermeldet, der alles bisherige in den Schatten stellt.

BYD mit größtem Bus-Auftrag außerhalb Chinas

So vermeldete BYD am Dienstag einen neuen Großauftrag über die Lieferung von Elektrobussen nach Lateinamerika. Und es war nicht irgendeiner: Die laut Medienberichten kumulierten Aufträge zur Lieferung von 1.002 rein elektrischer Busse an die kolumbianische Hauptstadt Bogotá seien zugleich “der bislang größte Auftrag für rein elektrische Busse außerhalb Chinas für BYD”, berichtet etwa der Branchendienst IT Times.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Byd?

Demzufolge hatte sich BYD in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren im August 2020 durchgesetzt, das von der Verkehrsbehörde der Stadt Bogotá, Transmilenio S.A., durchgeführt worden sei, heißt es. Die Ausschreibung umfasste demnach „Diesel-, CNG- und Elektrotechnik für 1.295 Busse, davon1.002 Units für BYD“. Die Chinesen werden laut IT Times bei den Karosserieteilen mit den lokalen Busherstellern Superpolo und Busscar zusammenarbeiten.

BYD beherrscht kolumbianischen Markt

BYD war nach Informationen der Seite Der Aktionär 2012 in den kolumbianischen Markt eingetreten und habe seitdem „mehrere Durchbrüche erzielt, darunter der Aufbau der ersten rein elektrischen Taxiflotte in Lateinamerika“. BYD kommt demnach im kolumbianischen Markt für Elektrobusse aktuell auf einen Marktanteil von sagenhaften 96,5 Prozent.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.