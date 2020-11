BYD Aktie: Das sorgt für diese Euphorie!

Die zurückliegende Woche war für die meisten Aktien eine wenig erfolgreiche. Die weltweit steigenden Infektionszahlen und die daraus folgenden Einschränkungen durch die Politik sorgten für Skepsis an den Börsen. BYD machte da eine Ausnahme, spätestens am Donnerstag ging es mit den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten bereits mächtig aufwärts. Wer jedoch geglaubt hatte, dass die BYD-Aktie ihr Pulver damit schon verschossen haben könnte, lag falsch. Zum Börsenstart am Montag legen die Papiere noch einmal zweistellig zu. Was sorgt für diese Euphorie?

Ein Grund für den Anstieg sind wohl die starken Umsatzzahlen für das dritte Quartal, die laut Medienberichten bei BYD um 41 Prozent auf umgerechnet 5,69 Milliarden Euro stiegen. Dabei machte der Konzern einen Gewinn von rund 224 Millionen Euro. Hauptgrund sind die hervorragenden Verkaufszahlen im Bereich Elektroautos, allen voran die E-Limousine BYD Han. „Im Anschluss korrigierten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele nach oben“, berichtet die Anlegerseite Der Aktionär. So habe Bin Wang von der Credit Suisse sein Kursziel auf 185 Hongkong-Dollar nach oben geschraubt, 187 Hongkong-Dollar halte Yuqian Ding von der HSBC für erreichbar. Ken Lee von UOB Ky Hian halte bei der BYD-Aktie sogar 220 Hongkong-Dollar für möglich. Zur Einordnung: Der aktuelle Kurs liegt nach dem Satz vom Montag bei etwa 173 Hongkong-Dollar.

Doch es könnte für BYD operativ noch besser kommen: In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass in China in 15 Jahren möglicherweise keine Autos mehr neu zugelassen werden, die ausschließlich durch einen Verbrennungsmotor angetrieben werden. Das empfiehlt laut übereinstimmender Medienberichte eine einflussreiche Expertenkommission, die dem chinesischen Industrieministerium zuarbeitet. Bereits jetzt sollen vom BYD Han innerhalb von rund zwei Monaten 40.000 E-Autos bestellt worden sein; gerechnet hatte BYD mit 3.000 bis 4.000 Bestellungen pro Monat.





