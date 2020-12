BYD Aktie – Das sind die Gründe!

Byd ist mit der führende Produzent von Elektrofahrzeugen in China! Vor allem eine erfreuliche Nachfrage nach den neuen elektrischen Fahrzeugen (NEV) sowie den Akkus in China treibt das Unternehmen voran. Vor allem die Fertigungstiefe überzeugt. So produziert Byd nicht schon seit längerer Zeit auch konventionelle Fahrzeuge und legt nun den Fokus auf die NEVs – sondern hat als einer der größten Batteriehersteller auch in diesem Bereich eine umfassende und jahrelange Erfahrung. Entsprechend der Strategie Chinas hin zur Transformation der Industrie und zur E-Mobilität profitiert das Unternehmen von staatlicher Unterstützung.

Langfristig sehen Experten auch Potenzial nicht nur auf dem chinesischen Heimatmarkt, sondern im Export! Experten schätzen bei Byd einen Anstieg für das kommende Jahre 2021 für Gewinn und Umsatz von rund 15 Prozent sowie knapp 18 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr 2020. Damit stiegen auch die Schätzungen der Analysten in den letzten Wochen für das Ergebnis pro Aktie.

In den vergangenen Handelstagen kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen! Seit den Tops Anfang und nochmals Ende November ist der Wert auf dem Rückzug. Mittlerweile hat die Byd-Aktie auch ihre 50-Tage-Linie erreicht. Diese fungierte in der Vergangenheit als Unterstützung! Das nachlassende Kaufinteresse dürfte auf zwei Gründe zurückzuführen sein! Einerseits natürlich die starke Aufwärtsbewegung zu einer überkauften Chartsituation geführt. Damit steigt die Neigung bei den Anlegern zu Gewinnmitnahmen. Andererseits in China die nationale Entwicklungs- und Reformkomission eine landesweite Überprüfung von Elektromobilitätsprojekten eingeleitet. Dies hat zumindest für eine kurze Verunsicherung im November bei den Anlegern geführt. Langfristig hingegen dürfte Byd eher zu den Gewinnern in der Branche der NEVs gehören!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.