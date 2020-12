BYD Aktie – Das klingt doch vielversprechend!

Die Byd-Aktie ist eine der chinesischen Auto-Aktien, die eine hoffnungsvolle Zukunft vor sich haben! Ohne Frage! Denn das Unternehmen ist gut aufgestellt, produziert viele Komponenten selbst! Die Fachleute nennen das “Fertigungstiefe”. Damit ist das Unternehmen einerseits unabhängiger von Zulieferbetrieben als die Konkurrenz und kann andererseits sehr flexibel reagieren. Zudem produziert Byd recht kostengünstig. Vor allem die Erfahrungen im herkömmlichen Fahrzeugbau und die langjährige Expertise im Bereich der Batterieherstellung kommt dem Unternehmen bei der Fertigung der E-Autos und E-Busse etc. zu Gute!

Zusätzlich zum gut aufgestellten Unternehmen ist die Perspektive einfach blendend! China drängt mit Macht darauf, die Innenstädte sauberer werden zu lassen und investiert in die E-Mobilität! Es ist erklärtes Ziel der chinesischen Führung, die E-Mobilität in allen Bereichen zu forcieren. Weiterhin wurde von der chinesischen KP gefordert, dass “Made in China” sein schlechtes Image verliert und stattdessen für innovative Produkte und Qualität steht! Ein Hinweis darauf, dass diese Strategie nun langsam umgesetzt wird, ist der Umstand, dass nicht mehr jedes staatliche Unternehmen vor der Pleite gerettet wird! Was noch vor einigen Jahren undenkbar war, ist in den vergangenen Wochen Realität geworden. Unrentable und schlechte Betriebe sind nicht mehr gerettet worden! Byd hingegen scheint sich der Unterstützung aus Peking gewiss zu sein!

Die aktuelle Chartsituation zeigt die Byd-Aktie mit einer Konsolidierung. Interessant ist jedoch die 50-Tage-Linie. Im Mai und September 2020 fungierte dieser gleitende Durchschnitt als starke Unterstützungslinie! Der aktuelle Kurs nähert sich nun recht knapp dieser Linie an. Insofern könnte sich in den kommenden Handelstagen bei nochmaliger Bestätigung der Unterstützung ein Kaufsignal ergeben!





