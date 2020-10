BYD-Aktie: Das ist ein klares Zeichen!

Im Westen macht sich gerade die zweite Corona-Welle im großen Stil breit, was an den Märkten Sorgen um neuerliche wirtschaftliche Krisen schürt. In der Folge geht es mit zahlreichen Aktien in hohem Tempo südwärts, auch der DAX kämpfte in den letzten Tagen mit roten Vorzeichen. Währenddessen scheint das Virus in China besiegt zu sein und eben das dürfte einer von vielen Faktoren sein, die der BYD-Aktie derzeit zugutekommen.

Schon seit einiger Zeit befindet sich die BYD-Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Was der Titel am Donnerstag aufs Parkett zauberte, dürfte aber selbst die größten Optimisten überrascht haben. Ohne große Vorzeichen sprangen die Kurse um 6,6 Prozent in die Höhe. Zeitweise konnte bei 16,40 Euro sogar ein neues 52-Wochen-Hoch etabliert werden. Damit nimmt die Aktie auch gleich einige weitere charttechnische Hürden. Wenngleich Gewinne nie garantiert werden können, so sind die Aussichten derzeit phänomenal.





