BYD Aktie: Ein frühes Anzeichen?

Auch wenn für die vergangene Handelswoche ein Minus von 6 Prozent zu Buche steht, läuft es seit einigen Monaten sehr gut bei der BYD Aktie. So rennt die Aktie von einem Rekord zum nächsten.

Das ist das Ergebnis des starken Aufwärtstrends seit Ende August. Binnen weniger Monate hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt (+164 Prozent)! Und das Ganze wird beim Blick auf die Jahresperformance noch besser. Wer sich zu Jahresbeginn mit Aktien des Unternehmens eindeckte, kann sich bislang über eine Wertsteigerung von mehr als 340 Prozent freuen. Und gemäß der Börsenweisheit ‘The trend is your friend’ deutet charttechnisch zwar einiges für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen & Wochen hin.

Doch durch die starke Aufwärtsbewegung und insbesondere den steilen Anstieg seit Ende Oktober steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine größere Korrekturbewegung. So werden sicherlich, wie bereits Anfang vergangener Woche, auch weiterhin einige Anleger die Gelegenheit nutzen, um Teilgewinne zu realisieren. Das konnten wir bei der BYD Aktie in der Vergangenheit bereits des Öfteren beobachten.

Aktuell liegen 29 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 17-mal ein ‘Buy’-Rating und 4-mal ein ‘Overweight’-Rating. Darüber hinaus sind 7 ‘Hold’-Ratings und 1 ‘Sell’-Rating vorzufinden. Das durchschnittliche Kursziel fällt leider mit 145,12 HKD (15,81 EUR) vergleichsweise gering aus.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen zahlreiche positive Analysten-Updates mit deutlichen Kursanpassungen nach oben gab, liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem Kursziel des Analystenkonsens. Das bekräftigt einmal mehr die Befürchtung einer – wenn auch nur kurzzeitig – größeren Korrekturbewegung. Bei dieser rasanten Entwicklung der BYD Aktie werden jedoch in den nächsten Tagen sicherlich weiteren Kursanpassungen nach oben folgen, so dass sich das ø Kursziel dem derzeitigen Kurs annähert.





