BYD Aktie: Den anderen weit voraus!

Nachdem die Aktie von BYD zuletzt deutliche Abschläge hinnehmen musste, ist seit Wochenbeginn wieder Musik in dem Wert: Die Papiere es chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers verloren zunächst deutlich, von 8,67 Euro ging es bis vor dem Wochenende hinab auf 7,44 Euro. Doch das Bild hat sich deutlich gewandelt, mittlerweile notiert die BYD-Aktie nach einem starken Mittwoch wieder bei mehr als 8,50 Euro. Auch darüber hinaus macht der chinesische Konzern von sich Reden – mit vorausfahrender Sicherheit.

Brandgefahr soll deutlich geringer sein

Denn laut Medienberichten plant BYD nicht nur, seine elektrische Limousine Han nach Europa zu bringen. Der Verkaufsstart soll in Norwegen sein, da dort die staatliche Förderung besonders gut ankommt. Laut des Branchenportals ingenieur.de ist vor allem der verbaute Akku im neuen BYD einen Blick wert: Zum einen soll die 82 kWh große Batterie für eine Reichweite der von 600 Kilometern sorgen. „Doch wirklich aufhorchen lässt die Batterietechnik“, heißt es. Der Hersteller spreche von der Blade-Technologie, die „weniger brandgefährlich sein soll als Lithium-Ionen-Batterien (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt, Li-NMC).“ Der BYD Han fahre nämlich mit einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku., heißt es „Dieser Typ verringert das Brandrisiko“, so der Bericht. Und noch einen weiteren großen Vorteil hat die Technologie wohl – oder besser: einen kleinen.

BYD-Batterie nur halb so groß

„Die neue Batterie von BYD ist offenbar nur etwas mehr als halb so groß wie die bisherige, schafft 600 Kilometer und passt in ein Auto, das in China umgerechnet nur 33.000 Dollar kostet und 0 bis 100 km/h in 3,9 Sekunden schafft“, wird Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie und stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, von ingenieur.de zitiert. Man müsse befürchten, „dass die deutschen Hersteller hier erstmal raus sind aus dem Rennen“, so Fichtner. Bei BYD wird man das zweifellos gerne hören.

