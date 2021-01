BYD Aktie: Was Investoren wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Der chinesische Autohersteller BYD Co Ltd (OTC:BYDDF) übertrumpft die führenden Konkurrenten bei den monatlichen Verkäufen von Luxus-Elektro-Limousinen trotz eines Rückgangs von 11 % gegenüber dem Vorjahr bei den gesamten Elektro-Pkw-Verkäufen im Jahr 2020, berichtet CNBC. BYD verkaufte im Jahr 2020 130.970 Einheiten von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen.

Im Dezember 2020 stieg BYDs kombinierter Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen auf 27.594 Einheiten, ein Wachstum von 150% im Vergleich zum Vorjahr. Die Elektro-Limousine “Han” war der wichtigste Verkaufstreiber für BYD und überschritt 10.000 Einheiten in den ersten fünf Monaten nach der Markteinführung seit Juli, so CNBC. Individuelle Verkaufszahlen für Dezember 2020 sind derzeit nicht verfügbar. BYDs Han entwickelt sich auf Augenhöhe mit dem Marktführer Nio Ltd (NYSE: NIO) und besser als andere Wettbewerber wie Xpeng Inc (NYSE: XPEV) und Li Auto Inc (NASDAQ: LI), so CNBC.

Unter den chinesischen Konkurrenten des von Warren Buffet unterstützten Unternehmens im EV-Segment führt Nio die Rangliste an. Mit 43.728 verkauften Einheiten im Jahr 2020 verdoppelte es sein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Verkäufe im Dezember mit 7.000 Einheiten ihren Höhepunkt erreichten.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nio?

Xpeng, der in Guangzhou ansässige EV-Hersteller, gab am Montag bekannt, dass die Auslieferungen im Jahr 2020 um 112% auf 27.041 Einheiten gestiegen sind. Im vierten Quartal verzeichnete Xpeng ein Wachstum von 303% im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg von 51% gegenüber dem Vorquartal. Der Dezember war der beste Monat für Xpeng: Die monatlichen Auslieferungen beliefen sich auf 5.700 Einheiten, was einem Zuwachs von 326% im Jahresvergleich und einem Anstieg von 35% gegenüber November entspricht.

Li Auto berichtete, dass die Auslieferungen im vierten Quartal rund 14.146 Einheiten betrugen, wovon 6.106 Einheiten im Dezember ausgeliefert wurden. Die Gesamtauslieferungen für 2020 haben in nur 12 Monaten seit dem Start am 4. Dezember 2019 die 30.000er-Marke überschritten.

Price Action: BYD ADRs sprangen um 6,77% höher und schlossen am Dienstag bei 59,88 $.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.