BYD Aktie: Wann kommt die Dividende?

Wann kommt eigentlich bei BYD Company Limited (kurz „BYD“) die nächste Dividende? Dazu teilt das Unternehmen mit, dass mit der Verteilung der Schlussdividende (für 2019) am gestrigen Dienstag = 18. August begonnen worden ist. In den kommenden Tagen sollte entsprechend die Gutschrift erfolgen. Die Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2019 (= Kalenderjahr 2019) erfolgt demnach an diejenigen Aktionäre/innen, welche am Montag, 6. Juli 2020 die Aktien im Depot verbucht hatten (sogenannter „Record Date“). Zu weiteren Details:

Die Schlussdividende für 2019 beträgt demnach 0,06 Renminbi je Aktie. Dieser Dividendenhöhe wurde bei der vorigen Hauptversammlung des Unternehmens am 23. Juni 2020 mehrheitlich zugestimmt. Wer H-Aktien des Unternehmens hat, der wird diesen Betrag dann umgerechnet in Hongkong-Dollar erhalten – was umgerechnet ca. 0,06562 Hongkong-Dollar wären. Der Blick auf den Chart zeigt, dass die Dividendenzahlung ein nettes Beibrot ist – aber angesichts einer Dividendenrendite von aktuell unter 0,5% nicht gerade berauschend hoch. Doch die Aktionäre/innen, die vor ca. einem Jahr eingestiegen sind, brauchen sich nicht beschweren: Auf Jahres-Sicht hat die Notierung der Aktie in Euro gerechnet rund 59% zulegen können.





